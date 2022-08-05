القضية أشبه بالتغير المناخي.. كلوب الغاضب ينتقد توقيت كأس العالم 2022

شبه يورغن كلوب مدرب ليفربول سلامة اللاعبين بالتغير المناخي باعتبارها مشكلة يدركها الجميع لكن دون استعداد لمواجهتها وطالب سلطات كرة القدم بالتدخل قبل فوات الأوان.

وعبر كلوب عن غضبه من إضافة كأس العالم هذا العام إلى جدول مزدحم بالمباريات بالفعل، إذ تنتهي البطولة قبل خمسة أشهر من ختام مسابقات الدوري المحلية في مايو آيار.

ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية (فيديو) https://t.co/DGU4fNeArO pic.twitter.com/vw0Wx0WTHB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وسيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني حتى عيد الميلاد من أجل نهائيات كأس العالم في قطر بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وأبلغ كلوب الصحفيين اليوم الجمعة قبل المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري أمام فولهام ”إذا وصلت إلى نهائي كأس العالم وفزت أو خسرت أو لعبت مباراة تحديد المركز الثالث ستكون منشغلا جدا وستعود للعب بعد أسبوع واحد“.

وأضاف ”إذا حصل جميع اللاعبين على راحة (بعد كأس العالم) فلا توجد مشكلة، هذا جيد، ستشبه عطلة شتوية كنت أحصل عليها في فترة اللعب في ألمانيا لمدة أربعة أسابيع تقريبا“.

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وتابع كلوب ”عندما أبدأ في الحديث عن ذلك أشعر بالغضب حقا، القضية أشبه بالتغير المناخي، نعرف جميعا أنه يجب إجراء تغيير لكن لا أحد يقول ما يجب علينا فعله“.

وطالب كلوب سلطات اللعبة مثل الاتحاد الدولي (الفيفا) ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي بتنحية مصالحها جانبا وإيجاد وسيلة لتخفيف الأعباء عن اللاعبين.

وتابع: ”يجب أن يعقدوا اجتماعا ويتحدثوا سويا، وأهم قضية يجب تناولها هي سلامة اللاعبين ولا بد من حدوث تغيير، كأس العالم ستقام في توقيت خاطئ ولأسباب خاطئة“.