توخيل مدرب تشيلسي يخشى من تأثير كأس العالم على اللاعبين

عبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن قلقه من إمكانية تأثير نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر هذا العام على اللاعبين قبل انطلاقها وبعد انتهائها قائلا إن البطولة العالمية وما تتطلبه من جهود نفسية وبدنية ربما تتسبب في استنزاف طاقات اللاعبين.

وسيتوقف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 من 12 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 26 ديسمبر كانون الأول لإفساح المجال أمام إقامة النهائيات العالمية التي ستستمر ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وعن ذلك قال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة: ”هذا أمر لا معنى له كثيرا.. اللاعبون حاليا يركزون بالفعل على كأس العالم وهو أمر جيد لأنهم يرفعون مستواهم ويهتمون بأنفسهم“.

وأضاف: ”لكنه أيضا أمر سيىء لأن تركيزهم ينصب على كأس العالم وليس هنا وسنرى مدى التأثير على أداء اللاعبين في أكتوبر عندما يقترب موعد النهائيات أكثر“.

وتابع توخيل: ”سيكون لها تأثير هائل على اللاعبين نفسيا وبدنيا، سيعود اللاعبون مستنزفين. النجاح الكبير وخيبة الأمل الهائلة يمكن أن يكون لهما تأثير نفسي عليهم أيضا عند العودة قرب موعد استئناف الدوري“.

ورفض توخيل الحديث عن أي أهداف لفريقه في الموسم الجديد قائلا: ”لا أريد خفض سقف طموحاتنا. لكني لا أريد وضع ضغوط علينا“.

وأتم: ”النادي في مرحلة انتقالية حتى الآن والفريق أيضا لكني في الوقت نفسه لا أريد تقييد أنفسنا من البداية وقول ما هو ممكن“.

وسيبدأ تشيلسي اللندني الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث الموسم الجديد غدا السبت باللعب في ضيافة إيفرتون.