رسميا.. تشيلسي يتفق مع برايتون على ضم كوكوريلا

أعلن تشيلسي، اليوم الجمعة، رسميا، اتفاقه مع برايتون على ضم اللاعب الإسباني كوكوريلا قادما من برايتون.

وقال تشيلسي في بيان: ”بعد ورود تقارير من العديد من وسائل الإعلام هذا الأسبوع، يمكننا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع برايتون على صفقة مارك كوكوريلا.

ولم يكشف تشيلسي المزيد من التفاصيل لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال إن الصفقة ستكلف البلوز 55 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 7 ملايين متغيرات، وأوضح أن عقد تشيلسي وكوكوريلا يمتد حتى 2028.

ويبدو أن تعاقد تشيلسي مع الظهير الأيسر مارك كوكوريلا إشارة إلى اقتراب الإسباني الآخر من الانتقال إلى برشلونة، وينتهي عقد ألونسو مع تشيلسي في يونيو 2023 لكن اللاعب يريد مغادرة الفريق والانضمام إلى النادي الكتالوني.

وسبق أن تردد أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أراد التعاقد مع مواطنه كوكوريلا لكن تشيلسي نجح في ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشكل رسمي.

وفي أول موسم له مع برايتون لعب كوكوريلا 34 مباراة كلاعب أساسي، وبالمجمل لعب 38 مباراة صنع فيها هدفين.

وتم اختيار كوكوريلا أفضل لاعب في برايتون، للموسم 2021/2022، من قبل لاعبي كرة القدم ومشجعي الفريق، وقال اللاعب تعليقًا على ذلك: ”إنه أمر لا يصدق، لم أكن أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك في موسمي الأول في الدوري الإنجليزي“.

وتدرج كوكوريلا في الفئات السنية لبرشلونة، ولعب لناديي إيبار وخيتافي في الليغا، علمًا بأنه لعب للفريق الأول في برشلونة مرة وحيدة بواقع 7 دقائق فقط، وكانت في موسم 2017/2018 في كأس الملك.