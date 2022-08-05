غوارديولا يطالب مانشستر سيتي بالجدية من البداية في الدوري الإنجليزي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إنه يتعين على فريقه العمل بكل جدية وتحقيق نتائج جيدة من بداية الموسم الحالي بعد أن حسمت فوارق طفيفة وجهة لقب البطولة في السنوات الأخيرة.

ويبدأ مانشستر سيتي مسيرة الدفاع عن اللقب الأحد المقبل على أرض ويستهام يونايتد اللندني.

وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الممتاز متفوقا على المنافس ليفربول بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي وفي موسم 2018/2019 أيضا.

وقال غوارديولا إن أي تعثر ربما يؤدي إلى خروج أي فريق من السباق على اللقب بحلول نوفمبر تشرين الثاني المقبل عندما تتوقف البطولة من أجل إفساح المجال أمام نهائيات كأس العالم في قطر.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة مانشستر سيتي مع ويستهام يونايتد قال غوارديولا: ”أشعر كما في كل مرة أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة.. لا أعتقد أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة لكنه كذلك“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”كل فريق يتحسن والمدربون متحمسون كثيرا ولهذا فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل“.

وتابع: ”في (هذا العام) هناك موسمان. واحد قبل كأس العالم، فزنا بالدوري الممتاز مرتين بفارق نقطة واحدة ونحن نعرف أن بوسعنا الفوز في 12 أو 14 مباراة على التوالي وليفربول يمكنه تحقيق ذلك أيضا، لابد أن تكون جيدا من البداية“.

ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع مدافع أيسر بعد رحيل أولكسندر زينتشنكو إلى آرسنال لكن حتى ذلك الحين يتعين على غوارديولا الاستعانة بما يتوفر لديه.

وقال المدرب المخضرم عن ذلك: ”لدينا جواو كانسيلو وناثان أكي يمكنهما اللعب في هذا المركز أيضا وسنرى، لا يزال أمامنا وقت حتى نهاية الشهر“.

وسيغيب المدافع إيمريك لابورت (28 عاما) عن لقاء الأحد بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.