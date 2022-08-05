يملك اتفاقا مع برشلونة.. غوارديولا يلمح إلى رحيل برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي

ألمح المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا قد يرحل عن الفريق في ظل ربطه بالانتقال إلى برشلونة.

كل الطرق تقود برناردو سيلفا إلى برشلونة. اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي قبل مباراة الدوري ضد وست هام أن البرتغالي قد يرحل.

خورخي مينديز يعطي برشلونة الضوء الأخضر لضم برناردو سيلفا https://t.co/x6zSCeqLlc pic.twitter.com/uwD1XYDUnE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2022

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي أمام ويستهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: ”أود أن يستمر هنا، إنه لاعب مميز للغاية، لكنني لا أعرف ما سيحدث“.

وأضاف بيب: ”اللاعبون لديهم أمنيات وأنا لست من يوقف أحلامهم، مسيرة اللاعبين قصيرة وأنا فقط جزء من النادي، لا بد لي من التحدث مع الإدارة، ثم نقرر وأقول ”حسنًا“.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن ما أوضحه غوارديولا هو أنه حتى الآن لم يقدم برشلونة أي عرض للاعب البرتغالي، على الرغم من أنه يمكنهم توقع ذلك.

وقال غوارديولا: ”هناك الكثير من الأشياء المتبقية في هذا السوق ولا أستطيع تخمين ما سيحدث، نحن مرتاحون جدًا لكل شيء“.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي تلقى بالفعل طلب برناردو سيلفا بالمغادرة، وبالتحديد لأنه يريد التوقيع لبرشلونة، وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيسمح للاعب بالرحيل طالما أن هناك عرضًا مهمًا.

لكن الصفقة مرتبطة بمستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، حيث لا يمكن لبرشلونة التعاقد مع برناردو سيلفا قبل رحيل دي يونغ، الذي يرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي.

موندو ديبورتيفو: غوارديولا وعد برناردو سيلفا بالسماح له بالرحيل هذا الصيف https://t.co/QPRPlG10NG pic.twitter.com/E93ayBBOeG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وبحسب ”سبورت“ فإن صفقة برناردو سيلفا، البالغ من العمر 27 عاما، قد تكلف 80 مليون يورو، وأوضحت أن اللاعب وبرشلونة توصلا لاتفاق بالفعل.

وانتقل برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو وتقدر قيمته السوقية حاليا بـ80 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع ذاته فإن سيلفا لعب 250 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 48 هدفا وصنع 50.