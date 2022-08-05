خورخي مينديز يعطي برشلونة الضوء الأخضر لضم برناردو سيلفا

حصل برشلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي هذا الصيف من قبل وكيل اللاعب ومواطنه خورخي مينديز.

مينديز وافق على صفقة سيلفا

وأوضح تقرير من محطة الإذاعة الإسبانية ”كادينا كوبي“ كيف تم تشجيع برشلونة الآن على التحرك نحو حسم الصفقة من قبل خورخي مينديز وكيل سيلفا. حيث يتردد أنه أعطى هذه الخطوة الضوء الأخضر للحسم سريعا.

ويعتقد تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن سيلفا سيشغل مركز دي يونغ بشكل أساسي خلال فترة وجوده في كامب نو، على الرغم من استخدام المهاجم البرتغالي بشكل متكرر كجزء من ثلاثي الهجوم تحت قيادة غوارديولا.

وانضم كل من أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، ولكن لن يكون أي منهم متاحًا للعب حتى تبلغ رابطة الليغا أن عقودهم قابلة للتسجيل مع الوضع المالي الصعب للنادي.

وتنطبق قضية التسجيل نفسها على عثمان ديمبلي، الذي وقع عقدًا جديدًا بعد انتهاء عقده السابق.

ويرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بمستقبل دي يونغ، وهو اللاعب الأعلى أجرا في برشلونة، وإلى جانب رواتب المربح، يدين بـ 17 مليون يورو من المدفوعات المتأخرة من النادي.

موندو ديبورتيفو: غوارديولا وعد برناردو سيلفا بالسماح له بالرحيل هذا الصيف https://t.co/QPRPlG10NG pic.twitter.com/E93ayBBOeG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن وصول سيلفا سيكون بديلا للهولندي فرينكي دي يونغ، الذي تم منحه مهلة 10 أيام لحسم أمره بالرحيل هذا الصيف في ظل اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويأتي ذلك بعد أن أمر المدير الفني لمانشستر يونايتد إيريك تين هاغ ناديه بالتحلي بالصبر على الصفقة بعد إجراء محادثات جديدة مع اللاعب.

في حين أن مانشستر يونايتد لديه اتفاق مبدئي مع النادي الكتالوني بشأن صفقة انتقال من شأنها أن تجمع دي يونغ مع مدربه السابق في أياكس أمستردام، تن هاغ، فقد أجرى رؤساء البلوز اتصالات مع برشلونة وأجروا مناقشات مع ممثلي دي يونغ وأصبحوا الآن منافسين أقوياء للتعاقد معه.

ويعتقد أن مانشستر يونايتد سيظل في مركز الصدارة للتعاقد مع دي يونغ لكن المحادثات حول هذه الخطوة دخلت الآن أسبوعها الثالث عشر بسبب التعقيدات المحيطة بهذه الخطوة. لكن قد تتلقى العملية دفعة كبيرة حيث يكثف برشلونة سعيه للحصول على برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وسجل سيلفا 48 هدفا في 251 مباراة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من موناكو في 2017 وتألق تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.

ومع ذلك، فقد حظي في الموسم الماضي بشهرة أكبر من أي وقت مضى – حيث خاض 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل ثمانية أهداف بينما بدأ في 11 من أصل 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، أقر غوارديولا بأن اللاعب البرتغالي الدولي قد يكون مستعدًا للانتقال إلى كامب نو قائلا: ”اليوم أعتقد أن برناردو سيلفا سيبقى. لكن كما قلت دائمًا منذ فترتي في برشلونة. لا أريد لاعبين لا يريدون أن يكونوا في فريقي. ما يمكنني قوله هو أن برناردو مهم بالنسبة لنا“.