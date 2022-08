أزبيليكويتا يغلق الباب أمام برشلونة ويمدد عقده مع تشيلسي حتى 2024

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن القائد سيزار أزبيليكويتا مدد عقده لعامين مع النادي منهيا تكهنات عن احتمال انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب أزبيليكويتا من الانتقال إلى برشلونة، ولكن النادي اللندني أغلق الباب في وجه هذه الخطوة ومدد عقد قائده.

ووقع المدافع الدولي الإسباني عقدا لأربع سنوات في 2018 كان من المفترض أن ينتهي هذا العام لكن تقارير ذكرت أن تشيلسي كان يرغب في تجديد العقد لمدة عام واحد قبل أن يعرض عليه عرضا جديدا سيمدد وجوده أكثر في لندن.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي انضم إلى تشيلسي من مرسيليا الفرنسي في 2012 ”السعادة لا تسعني بتمديد وجودي في تشيلسي حيث أعتبر هذا النادي بيتي الثاني.

”مرت عشر سنوات منذ وصولي لأول مرة وانضمامي لتشيلسي وأشعر بالفعل بالحب من الجميع وأنا متحمس للمشروع الجديد للنادي“.

وسيبدأ تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في ضيافة إيفرتون السبت المقبل.

