أزبيليكويتا يغلق الباب أمام برشلونة ويمدد عقده مع تشيلسي حتى 2024

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن القائد سيزار أزبيليكويتا مدد عقده لعامين مع النادي منهيا تكهنات عن احتمال انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب أزبيليكويتا من الانتقال إلى برشلونة، ولكن النادي اللندني أغلق الباب في وجه هذه الخطوة ومدد عقد قائده.

ووقع المدافع الدولي الإسباني عقدا لأربع سنوات في 2018 كان من المفترض أن ينتهي هذا العام لكن تقارير ذكرت أن تشيلسي كان يرغب في تجديد العقد لمدة عام واحد قبل أن يعرض عليه عرضا جديدا سيمدد وجوده أكثر في لندن.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي انضم إلى تشيلسي من مرسيليا الفرنسي في 2012 ”السعادة لا تسعني بتمديد وجودي في تشيلسي حيث أعتبر هذا النادي بيتي الثاني.

”مرت عشر سنوات منذ وصولي لأول مرة وانضمامي لتشيلسي وأشعر بالفعل بالحب من الجميع وأنا متحمس للمشروع الجديد للنادي“.

وسيبدأ تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في ضيافة إيفرتون السبت المقبل.

يذكر أن ناديي تشيلسي وأستون فيلا أعلنا في وقت سابق صباح اليوم الخميس تعاقد تشيلسي لست سنوات مع لاعب الوسط الإنجليزي الصاعد كارني تشوكويميكا لاعب أستون فيلا.

وكان الفريقان أعلنا الثلاثاء الماضي توصلهما لاتفاق ينص على انتقال تشوكويميكا من أستون فيلا إلى تشيلسي والسماح للاعب بالسفر إلى لندن للاتفاق على الجوانب الشخصية للصفقة والخضوع للفحص الطبي.

ولم يكشف الناديان أي تفاصيل عن الجوانب المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (24.35 مليون دولار).

وكان تشوكويميكا انضم لأكاديمية أستون فيلا في 2016 وشارك لأول مرة مع الفرق الأول في 2021.

وفي الموسم الماضي شارك مع الفريق في 12 مباراة في الدوري الممتاز. واحتل الفريق المنتمي إلى مدينة برمنجهام المركز 14 في نهاية الموسم.

وقال تشوكويميكا (18 عاما) لموقع تشيلسي على الانترنت: ”أنا سعيد ومتحمس جدا وأتوق للعب مع الفريق ولقاء جميع اللاعبين والسعي للفوز بالمباريات والألقاب مع تشيلسي“.

وكان تشوكويميكا فاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاما مع منتخب إنجلترا في الشهر الماضي وهو رابع لاعب يتعاقد معه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية إلى جانب رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي وحارس المرمى الأمريكي جابرييل سلونينا الذي سيبقى في صفوف شيكاجو فاير الأمريكي على سبيل الإعارة خلال موسم 2022-2023.