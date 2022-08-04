أرتيتا: لا نتوقع الكثير من جيسوس.. يحتاج وقتًا للتأقلم

قدم لاعب آرسنال الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس أداء لافتًا خلال استعداد فريقه للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب ميكيل أرتيتا قال إنه لا ينبغي توقع الكثير من اللاعب قريبًا؛ لأنه سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع زملائه الجدد.

وأحرز جيسوس 7 أهداف في خمس مباريات خاضها مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد انضمامه قادمًا من مانشستر سيتي، حيث أحرز 95 هدفًا في 236 مباراة في جميع المنافسات، كما لعب دورًا بارزًا في فوز النادي بلقب الدوري الممتاز أربع مرات.

وسيبدأ آرسنال مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز في ملعب الجار اللندني كريستال بالاس، غدًا الجمعة.

وفي تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، قال أرتيتا الذي سبق له العمل مع جيسوس عندما كان مساعدًا للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي: ”الدور الذي سيلعبه جيسوس هنا سيكون مختلفًا كثيرًا عن الدور الذي قام به في ناديه السابق، وهذا يحتاج لبعض التغييرات وبعض الوقت، لديه موهبة هائلة.. وسيكون له تأثير كبير على فريقنا“.

وتابع: ”قدم أداء رائعًا للغاية، ونحن نشعر بدهشة لسرعة قيامه بذلك“.

وحتى الآن تعاقد آرسنال مع أولكسندر زينتشنكو وفابيو فييرا وماركينيوس وحارس المرمى مات تيرنر.

وأشار أرتيتا إلى أن فريقه ربما يتعاقد مع لاعب آخر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكان كريستال بالاس الذي يقوده المدرب باتريك فييرا لاعب آرسنال السابق فاز على آرسنال في الموسم الماضي، في أبريل (نيسان)، لكن أرتيتا يشعر بتفاؤل أكبر قبل المواجهة المقبلة أمام الجار اللندني.

وقال أرتيتا وهو إسباني عن ذلك: ”في الموسم الماضي أظهروا مدى صلابتهم ومدى صعوبة المواجهة معهم ومدى انتظام أدائهم في ملعبهم أيضًا.. نأمل أن نكون قد تعلمنا الكثير من الدروس من هذا اليوم“.