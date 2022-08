رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع كارني تشوكويميكا

أعلن نادي تشيلسي رسميا التعاقد مع كارني تشوكويميكا قادما من أستون فيلا.

ووفقا لبيان تشيلسي فقد وافق كارني تشوكويميكا على شروط عقد مدته ست سنوات مع تشيلسي.

