أعلن نادي تشيلسي رسميا التعاقد مع كارني تشوكويميكا قادما من أستون فيلا.
ووفقا لبيان تشيلسي فقد وافق كارني تشوكويميكا على شروط عقد مدته ست سنوات مع تشيلسي.
Blue suits you, @Chukwuemekaa10! 😍
Read all about it! ⤵️#ChukwuemekaIsChelsea
— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022
ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا بشأن ضم الاعب البالغ من العمر 18 عامًا.
وبحسب بيان تشيلسي فإن تشوكويميكا يعتبر لاعب خط الوسط متعدد المهارات، وأحد ألمع المواهب في البلاد.
وكان موسم 2021/2022 بمثابة إنجاز كبير للاعب المراهق حيث بدأ أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في أواخر أغسطس الماضي.
وفي المجموع خاض تشوكويميكا 14 مباراة وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأستون فيلا في الفوز 2/0 في ديسمبر على نورويتش سيتي.
رسميا.. #تشيلسي يعلن التعاقد مع كارني تشوكويميكا#إرم_سبورت #تشوكويميكا pic.twitter.com/v2buFhQles
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022
ونقل موقع تشيلسي عن تشوكويميكا قوله: ”لقد كان الجو محمومًا للغاية لكنني لم أستطع إخراج تشيلسي من رأسي في الأيام القليلة الماضية، لذلك أنا سعيد ومرتاح لأن كل شيء قد انتهى“.
وأضاف ”أنا متحمس للغاية ولا أطيق الانتظار للدخول إلى أرض الملعب، ومقابلة جميع اللاعبين ومحاولة الفوز بالمباريات والألقاب مع تشيلسي“.
من جهته قال تود بوهلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي: ”تشوكويميكا هو أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في أوروبا، لذلك نحن نتطلع حقًا لرؤيته في ستامفورد بريدج، يسعدنا أن نكون قادرين على إحضاره إلى تشيلسي وإضافة مثل هذا الشاب الموهوب إلى فريقنا للموسم الجديد وما بعده“.
ثاني أغلى لاعب إسباني في التاريخ.. تشيلسي يخطف كوكوريلا من مانشستر سيتي https://t.co/vRhJbamXXg pic.twitter.com/jYGbRD7Gaz
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد تشيلسي مع رحيم سترلينغ، وكاليدو كوليبالي، ورحل عنه أندرياس كريستينسن، وأنتونيو روديغر، وروميلو لوكاكو (إعارة إلى إنتر ميلان)، وداني درينكووتر.
ويستهل تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، ثم يستضيف توتنهام يوم 14 أغسطس.
واحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وضمن التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.