رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع كارني تشوكويميكا

أعلن نادي تشيلسي رسميا التعاقد مع كارني تشوكويميكا قادما من أستون فيلا.

ووفقا لبيان تشيلسي فقد وافق كارني تشوكويميكا على شروط عقد مدته ست سنوات مع تشيلسي.

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا بشأن ضم الاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

وبحسب بيان تشيلسي فإن تشوكويميكا يعتبر لاعب خط الوسط متعدد المهارات، وأحد ألمع المواهب في البلاد.

وكان موسم 2021/2022 بمثابة إنجاز كبير للاعب المراهق حيث بدأ أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في أواخر أغسطس الماضي.

وفي المجموع خاض تشوكويميكا 14 مباراة وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأستون فيلا في الفوز 2/0 في ديسمبر على نورويتش سيتي.

ونقل موقع تشيلسي عن تشوكويميكا قوله: ”لقد كان الجو محمومًا للغاية لكنني لم أستطع إخراج تشيلسي من رأسي في الأيام القليلة الماضية، لذلك أنا سعيد ومرتاح لأن كل شيء قد انتهى“.

وأضاف ”أنا متحمس للغاية ولا أطيق الانتظار للدخول إلى أرض الملعب، ومقابلة جميع اللاعبين ومحاولة الفوز بالمباريات والألقاب مع تشيلسي“.

من جهته قال تود بوهلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي: ”تشوكويميكا هو أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في أوروبا، لذلك نحن نتطلع حقًا لرؤيته في ستامفورد بريدج، يسعدنا أن نكون قادرين على إحضاره إلى تشيلسي وإضافة مثل هذا الشاب الموهوب إلى فريقنا للموسم الجديد وما بعده“.

ثاني أغلى لاعب إسباني في التاريخ.. تشيلسي يخطف كوكوريلا من مانشستر سيتي https://t.co/vRhJbamXXg pic.twitter.com/jYGbRD7Gaz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 4, 2022

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد تشيلسي مع رحيم سترلينغ، وكاليدو كوليبالي، ورحل عنه أندرياس كريستينسن، وأنتونيو روديغر، وروميلو لوكاكو (إعارة إلى إنتر ميلان)، وداني درينكووتر.

ويستهل تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، ثم يستضيف توتنهام يوم 14 أغسطس.

واحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وضمن التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.