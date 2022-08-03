كريستيانو رونالدو يبدأ الموسم مع مانشستر يونايتد من دكة البدلاء

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، قرر عدم إشراك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللقاء الأول للفريق الأحد المقبل، في إطار الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء، في ظل اختيار تين هاغ للثلاثي غادون سانشو وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال لتكوين ثلاثي الهجوم بعد مستواهم الجيد خلال اللقاءات الإعدادية.

وغاب رونالدو عن الجولة الإعدادية للفريق في تايلاند وأستراليا، كما غاب عن لقاء أتلتيكو مدريد وشارك لمدة شوط واحد في اللقاء الودي الأخير أمام رايو فاليكانو، كما أن مستقبله لم يحسم في ظل رغبته في الرحيل ورفض إدارة مانشستر يونايتد وإصرارها على بقائه حتى نهاية عقده.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار المدرب إريك تين هاغ بوضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قد لا يمر بشكل جيد، خصوصا أن اللاعب عبر عن غضبه في آذار/مارس الماضي حين قرر المدرب السابق المؤقت الألماني رالف رانجنيك إجلاسه بديلا خلال لقاء الديربي أمام مانشستر سيتي وخسر الفريق 4-1.

كريستيانو رونالدو الذي لا يجد نادي يتعاقد معه سجل الموسم الماضي في كل البطولات (٢٤) هدف مثلما سجل الثنائي نيمار وليونيل ميسي مجتمعين (٢٤) هدف pic.twitter.com/oNk6dCltz3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2022

وتصر إدارة مانشستر يونايتد على عدم بيع النجم البرتغالي، وترفض تحديد ثمن لخروجه رغم كون البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعماله أخبرها بكونه يملك عرضا على الطاولة ويحتاج لمعرفة المبلغ المطلوب.

وعاد كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس بعد غياب طويل، حيث غادر الفريق خلال الفترة الأولى صيف 2009 نحو ريال مدريد وبعد موسم واحد قرر الرحيل لكون الفريق فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر النجم البالغ من العمر 37 عاما دوري أبطال أوروبا أولوية لكونه لم يغب عن المشاركة فيه وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 140 هدفا، وأكثر اللاعبين مشاركة برصيد 187 لقاء، وأفضل صانع أهداف برصيد 42 تمريرة حاسمة وتوج باللقب 5 مرات واحدة مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

فيرديناند: كريستيانو رونالدو ربما يعاني من مشاكل أسرية وصحية.. وعلى مانشستر يونايتد حسم موقفه https://t.co/4HgmCvf8sV pic.twitter.com/dkBE7Th5I9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2022

وكان ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، قال إنه من الصعب أن يقوم النادي بالاستغناء عن كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وقال في تصريحات إعلامية: ”بالنسبة لرونالدو أظن أن الأمور مختلفة، فهناك مشاكل عديدة خلف الكواليس على المستويين العائلي والصحي وأمور مثل تلك، ويجب أن نضع ذلك في اعتبارنا“.

وأردف: ”لو صحت التقارير وكان يريد الرحيل فعلى النادي أن يسرّع الأمور، فبالتأكيد أنت لا تريد الدخول للموسم ولديك بعض الأمور المعلقة“.