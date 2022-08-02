فيرديناند: كريستيانو رونالدو ربما يعاني من مشاكل أسرية وصحية.. وعلى مانشستر يونايتد حسم موقفه

يرى ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، على أنه من الصعب أن يقوم النادي بالاستغناء عن كريستيانو رونالدو هذا الصيف، في ظل رغبة النجم البرتغالي في الرحيل.

وقال ريو فيرديناند في تصريحات لصحيفة ”ديلي ميرور“: ”رونالدو، الموسم الماضي، كان أفضل هداف، النادي لن يسمح له بالذهاب إلى أي مكان، أين سنجد لاعبًا يسجل 20 هدفًا؟ إذا تركناه يذهب، من أين تأتي الأهداف العشرون؟“.

وأضاف: ”لكنني أعتقد أن هاري كين كان في نفس هذا الموقف، العام الماضي، لا يريد أي لاعب التأخير بحسم موقفه، ونسعى دائمًا لحل كل شيء بشكل فوري“.

وتابع: ”بالنسبة لرونالدو أظن أن الأمور مختلفة، فهناك مشاكل عديدة خلف الكواليس على المستويين العائلي والصحي وأمور مثل تلك، ويجب أن نضع ذلك في اعتبارنا“.

EXCLUSIVE 🚨 Rio Ferdinand has urged Man Utd to resolve Cristiano Ronaldo's future ahead of the new season ⬇️https://t.co/GFQKOWEPiX — Mirror Football (@MirrorFootball) August 2, 2022

وأردف: ”لو صحت التقارير وكان يريد الرحيل فعلى النادي أن يسرّع الأمور، فبالتأكيد أنت لا تريد الدخول للموسم ولديك بعض الأمور المعلقة“.

واستدرك: ”الأمر متروك للمدرب لاتخاذ قرار، لكن هل يمكنني الاعتماد على راشفورد، مارسيال، سانشو، إيلانغا لملء هذا الفراغ؟، أعتقد أنه لن يخاطر بذلك، حيث لم يثبت مارسيال نفسه بعد بشكل كافٍ، فقد سُمح له بالإعارة، الموسم الماضي، وهذا يخبرك أنه شخص ليسوا متأكدين منه بنسبة 100%، لكن لديك رجلًا واحدًا إذا وضعته على أرض الملعب، فإنه يسجل الأهداف“.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“، قالت إن رونالدو يصر على حسم مستقبله قبل المباراة الأولى لمانشستر يونايتد في الموسم الجديد، والتي ستكون ضد برايتون، الأحد المقبل، في البريميرليغ.

وأشارت إلى أن رونالدو يعمل بقوة لإيجاد نادٍ جديد قبل الموعد، لكن يبدو أنه سيضطر لبدء الموسم ضمن صفوف الشياطين الحمر.

وتغيب رونالدو عن معظم فترة الإعداد مع الشياطين الحمر، لكنه شارك بجزء من مباراة رايو فايكانو الودية، وأثار الجدل بمغادرة الملعب بمفرده، قبل أن تنتهي المواجهة.

وأكد التقرير أن رونالدو تواجد بشكل طبيعي، اليوم الثلاثاء، في مقر تدريبات مانشستر يونايتد.