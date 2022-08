فيرديناند: كريستيانو رونالدو ربما يعاني من مشاكل أسرية وصحية.. وعلى مانشستر يونايتد حسم موقفه

يرى ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، على أنه من الصعب أن يقوم النادي بالاستغناء عن كريستيانو رونالدو هذا الصيف، في ظل رغبة النجم البرتغالي في الرحيل.

وقال ريو فيرديناند في تصريحات لصحيفة ”ديلي ميرور“: ”رونالدو، الموسم الماضي، كان أفضل هداف، النادي لن يسمح له بالذهاب إلى أي مكان، أين سنجد لاعبًا يسجل 20 هدفًا؟ إذا تركناه يذهب، من أين تأتي الأهداف العشرون؟“.

وأضاف: ”لكنني أعتقد أن هاري كين كان في نفس هذا الموقف، العام الماضي، لا يريد أي لاعب التأخير بحسم موقفه، ونسعى دائمًا لحل كل شيء بشكل فوري“.

وتابع: ”بالنسبة لرونالدو أظن أن الأمور مختلفة، فهناك مشاكل عديدة خلف الكواليس على المستويين العائلي والصحي وأمور مثل تلك، ويجب أن نضع ذلك في اعتبارنا“.

