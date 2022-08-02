هل يعود أغويرو لممارسة كرة القدم؟

أكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب برشلونة السابق، والهداف التاريخي لمانشستر سيتي، أنه لن يعود في الوقت الحالي لممارسة كرة القدم بعد اعتزاله نتيجة مشاكل في القلب، وأكد أنه يتابع حالة قلبه في الوقت الحالي.

وقال سيرجيو أغويرو في تصريحات نشرتها صحيفة ”سبورت“: ”في الوقت الحالي لا أفكر في العودة لكرة القدم، أولا يجب أن أعرف إن كان قلبي في حالة جيدة ثم التدرب لمدة سنة“.

واضطر سيرجيو أغويرو لاعتزال كرة القدم بعدما تعرض لأزمة قلبية في لقاء فريقه الأخير برشلونة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم 30 تشرين الأول 2021، ونقل للمستشفى، وبعد إجراء عدة فحوصات طبية واستشارة متخصصين قرر اعتزال كرة القدم بعدما لعب في صفوف برشلونة 5 لقاءات فقط وسجل هدفا وحيدا كان في مرمى ريال مدريد خلال كلاسيكو ذهاب الدوري الإسباني والخسارة 2-1 في الكامب نو.

ومنذ اعتزاله تحول سيرجيو أغويرو إلى محلل رياضي حيث غالبا ما يقوم بالتعليق على لقاءات فريقه السابق مانشستر سيتي الذي يعتبر هدافه التاريخي بـ 260 هدفا، وقد علق على خسارة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول 3-1 وعلى سوق انتقالات الفريق.

وقال سيرجيو أغويرو حول مواطنه جوليان ألفاريز المنتقل لمانشستر سيتي: ”أرسل لي رسالة لمعرفة الحياة في مانشستر فأخبرته أنه سيصاب بالبرد“.

وأضاف ساخرا حول إمكانية عودته للفريق: “ بيب غوارديولا يمكنه تعييني كمساعد له، وهو ما أعتقد أنه يفكر فيه بنفسه“.

كما علق النجم الأرجنتيني السابق عن سوق انتقالات مانشستر سيتي قائلا: ”لا أفهم بيع رحيم ستيرلينغ، في بعض الأوقات يتخذون قرارات غريبة“.

وأضاف حول إضاعة النرويجي إيرلينغ هالاند فرصة أمام ليفربول: ”هالاند اعتاد على ألمانيا وكان يعتقد أنه وحده، وصل فان ديك وقال له أهلا بك في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما أكد لصديقه الأوروغوياني لويس سواريز أنه سيدعم فريقه ناسيول طالما هو يلعب فيه وأنه حين يرحل لن يشجع الفريق.