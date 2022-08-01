كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد يتصل بجون تيري ليطلب رقم قميصه

اكتسب كاليدو كوليبالي المنضم حديثا إلى تشيلسي احترام الجماهير قبل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما اتصل بالقائد السابق جون تيري لطلب رقم قميصه.

ونشر المدافع السنغالي، الذي انضم إلى تشيلسي من نابولي الإيطالي قبل أسبوعين، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة هاتفية أجراها مع تيري.

وبدأ المقطع الذي تم تسجيله قبل يوم واحد من إعلان التعاقد مع كوليبالي رسميا ”جون أريد أن أطلب منك شيئا“.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: ”كما تعلم لقد لعبت بالرقم 26 في نابولي وأرى أنه منذ أن غادرت النادي لم يأخذ أحد هذا الرقم“.

وتابع: ”لا أعرف ما إذا كان قد تم حجب الرقم أو ما إذا كان لا أحد يريد أن يأخذه، لكنني أردت أن أسألك عما إذا كان من الممكن أن آخذه“.

رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع كاليدو كوليبالي https://t.co/52b1ZeKtgK pic.twitter.com/SfQcpDfkcX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وارتدى تيري، الذي غادر تشيلسي في عام 2017، الرقم خلال مسيرته التي استمرت ما يقرب من عقدين في النادي اللندني.

ورد تيري: ”اسمع رقم 26 كان مميزا جدا بالنسبة لي. نعم يا صديقي، أنا حقا أقدر اتصالك ولا توجد مشكلة بالنسبة لي في أن تأخذ الرقم، هذا يسعدني حقا“.

تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على كوكوريلا https://t.co/LcdAU1Uf5p pic.twitter.com/MV4NWX6JNu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وخاض كوليبالي أول مباراة ودية له مع تشيلسي في 24 يوليو تموز الماضي عندما شارك كبديل في الخسارة 0/4 أمام آرسنال، وكان يرتدي القميص 26 على ظهره.

وحتى الآن تعاقد تشيلسي مع كاليدو كوليبالي من نابولي، ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.