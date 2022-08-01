خلعت قميصها

وظيفة بمئة ألف

الحكومة الكويتية

كأس آسيا

قاتل زوجته

محمد رمضان مع إسرائيلية

هدف بالكعب

محاكمة مبروك عطية
أظهر المزيد

رياضة

كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد يتصل بجون تيري ليطلب رقم قميصه
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 21:32 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 21:41 GMT

كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد يتصل بجون تيري ليطلب رقم قميصه

اكتسب كاليدو كوليبالي المنضم حديثا إلى تشيلسي احترام الجماهير قبل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما اتصل بالقائد السابق جون تيري

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

اكتسب كاليدو كوليبالي المنضم حديثا إلى تشيلسي احترام الجماهير قبل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما اتصل بالقائد السابق جون تيري لطلب رقم قميصه.

ونشر المدافع السنغالي، الذي انضم إلى تشيلسي من نابولي الإيطالي قبل أسبوعين، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة هاتفية أجراها مع تيري.

وبدأ المقطع الذي تم تسجيله قبل يوم واحد من إعلان التعاقد مع كوليبالي رسميا ”جون أريد أن أطلب منك شيئا“.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: ”كما تعلم لقد لعبت بالرقم 26 في نابولي وأرى أنه منذ أن غادرت النادي لم يأخذ أحد هذا الرقم“.

وتابع: ”لا أعرف ما إذا كان قد تم حجب الرقم أو ما إذا كان لا أحد يريد أن يأخذه، لكنني أردت أن أسألك عما إذا كان من الممكن أن آخذه“.

وارتدى تيري، الذي غادر تشيلسي في عام 2017، الرقم خلال مسيرته التي استمرت ما يقرب من عقدين في النادي اللندني.

ورد تيري: ”اسمع رقم 26 كان مميزا جدا بالنسبة لي. نعم يا صديقي، أنا حقا أقدر اتصالك ولا توجد مشكلة بالنسبة لي في أن تأخذ الرقم، هذا يسعدني حقا“.

وخاض كوليبالي أول مباراة ودية له مع تشيلسي في 24 يوليو تموز الماضي عندما شارك كبديل في الخسارة 0/4 أمام آرسنال، وكان يرتدي القميص 26 على ظهره.

وحتى الآن تعاقد تشيلسي مع كاليدو كوليبالي من نابولي، ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play