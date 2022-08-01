لمساعدته على التأقلم.. بايرن ميونخ يتعاقد مع صديق ساديو ماني

أشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن السنغالي ساديو ماني لعب دورًا في انضمام مهاجم أولدهام السابق دزيري سيغبي أزانكبو إلى الفريق الثاني في بايرن ميونخ هذا الصيف.

وأكد سيغبي عبر حسابه على ”إنستغرام“، يوم الأحد، انتقاله إلى بطل الدوري الألماني في صفقة لمدة عامين.

ووفقًا لما أورده الصحفي الغاني صديق آدامز، فإن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا هو صديق قديم لساديو ماني بعد تخرجهما من أكاديمية Generation Foot معًا في السنغال.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن ماني غادر موطنه في 2011 لينضم إلى ميتز في فرنسا وطلب أن يرافقه سيغبي، الذي سينضم إلى الفريق الثاني بالنادي.

ثم انفصل الطرفان عندما انضم ماني إلى سالزبورغ وتعرض سيغبي لإصابة خطيرة أوقفت مسيرته قبل أن يستأنفها باللعب لعدد من الأندية عبر فرنسا وروسيا وهولندا على مدار تسع سنوات.

وخلال دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، واجه سيغبي لاعب بنين صديقه ماني الذي قاد السنغال للفوز لتخرج بنين من البطولة مبكرا، لكن سيغبي انتظر مهاجم ليفربول السابق وسافرا معا إلى إنجلترا قبل أن ينضم إلى أولدهام في موسم 2019/2020.

وبينما كان ماني يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، عانى سيغبي في الدرجة الرابعة حيث سجل أربعة أهداف في 28 مباراة.

وعلى الرغم من نجاحهما المتباين، ظل ماني وسيغبي على اتصال لسنوات عديدة. وفي مقابلة مع موقع ”Lookcharms“ في وقت سابق من هذا العام، أوضح الأخير: ”كان ماني دائمًا لديه طموحات كبيرة، كان يريد دائمًا الصعود إلى أعلى مستوى ممكن، إنه يأتي من خلفية فقيرة، مثلنا جميعًا“.

وأضاف: ”نقول لأنفسنا إن علينا أن ننجح من أجل مساعدة أسرتنا لأن وراءنا أناسا جوعى. لقد كان ساديو يحلم دائمًا بحلم كبير جدًا“.

وكان سيغبي برفقة ماني عندما وصل إلى ميونخ للخضوع للاختبار الطبي، ويُعتقد أن البايرن تعاقد معه لمساعدة ماني على الاستقرار في بيئته الجديدة والتأقلم بشكل أسرع.

وسجل ماني في أول ظهور له مع النادي البافاري عندما فاز 5/3 على مضيفه لايبزيغ، يوم السبت الماضي، ليحصد كأس السوبر الألمانية.