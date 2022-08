تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على كوكوريلا

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ اليوم الإثنين أن تشيلسي دخل مع منافسه مانشستر سيتي للتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا لاعب برايتون.

ويطلب برايتون 50 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل كوكوريلا، في الوقت الذي يبحث فيه تشيلسي عن لاعب يجيد في مركز الظهير الأيسر مع اقتراب رحيل ماركوس ألونسو إلى برشلونة.

Marc Cucurella was full of emotion after scoring his first Brighton goal against Man United on Saturday! 😭 pic.twitter.com/HhpMiU9Elp

وأكدت ”ديلي ميل“ أن كوكوريلا قدم طلب رحيل عن برايتون، وغاب عن مباراة يوم السبت الودية مع إسبانيول.

وأوضحت أن مانشستر سيتي عرض حوالي 35 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 26 عامًا ويقال إن هناك بعض الغضب من جانب برايتون بسبب طبيعة المفاوضات حتى الآن.

وقالت إن هذا الأمر فتح ذلك الباب أمام عروض منافسة، في الوقت الذي يهتم فيه الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي باللاعب الذي لفت الأنظار خلال ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

Marc Cucurella scores his first ever Premier League goal to put Brighton up 2-0 over Manchester United. His emotional celebration is a thing of beauty. 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/i0mR4S3MqI

