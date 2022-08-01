تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على كوكوريلا

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ اليوم الإثنين أن تشيلسي دخل مع منافسه مانشستر سيتي للتعاقد مع الإسباني مارك كوكوريلا لاعب برايتون.

ويطلب برايتون 50 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل كوكوريلا، في الوقت الذي يبحث فيه تشيلسي عن لاعب يجيد في مركز الظهير الأيسر مع اقتراب رحيل ماركوس ألونسو إلى برشلونة.

Marc Cucurella was full of emotion after scoring his first Brighton goal against Man United on Saturday! 😭 pic.twitter.com/HhpMiU9Elp — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) May 9, 2022

وأكدت ”ديلي ميل“ أن كوكوريلا قدم طلب رحيل عن برايتون، وغاب عن مباراة يوم السبت الودية مع إسبانيول.

وأوضحت أن مانشستر سيتي عرض حوالي 35 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 26 عامًا ويقال إن هناك بعض الغضب من جانب برايتون بسبب طبيعة المفاوضات حتى الآن.

وقالت إن هذا الأمر فتح ذلك الباب أمام عروض منافسة، في الوقت الذي يهتم فيه الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي باللاعب الذي لفت الأنظار خلال ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

Marc Cucurella scores his first ever Premier League goal to put Brighton up 2-0 over Manchester United. His emotional celebration is a thing of beauty. 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/i0mR4S3MqI — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 7, 2022

ومع ذلك قالت إنه يُعتقد أن كوكوريلا، لاعب برشلونة السابق، كان حريصًا للغاية على اللعب تحت قيادة مواطنه بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، الذي سيتعين عليه العودة بعرض محسّن إذا أراد الاتفاق على صفقة.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي مرهق في مركز الظهير مع وجود كايل ووكر وجواو كانسيلو، ومن المرجح أن يبدآ الموسم، في الوقت الذي غادر فيه أولكسندر زينتشينكو، الذي شارك 28 مرة في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وانتقل إلى آرسنال.

وكافح تشيلسي للتعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي والبرازيلي رافينها من إشبيلية وليدز يونايتد، لكن الثنائي فضل الانتقال إلى برشلونة.

وأفادت ”ديلي ميل“ أن تود بويلي مالك البلوز الجديد يبدو حريصا على التعلم من تجربته في سوق الانتقالات، وخطف كوكوريلا من مانشستر سيتي.

ولعب كوكوريلا 38 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع هدفين ليحتل برايتون المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل مارك كوكوريلا من خيتافي إلى برايتون صيف العام الماضي مقابل 18 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.

وسبق لكوكوريلا اللعب 86 مباراة مع خيتافي سجل فيها 4 أهداف وصنع 8، في حين لعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول لبرشلونة.