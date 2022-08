خلعت قميصها.. تفاعل واسع مع فرحة كول كيلي لاعبة منتخب إنجلترا بهدفها الحاسم (فيديو)

حظيت كول كيلي، لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات، بتفاعل واسع بعد فرحتها المميزة بهدفها الحاسم في نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات.

وسجلت كيلي هدفا حاسما قاد منتخب بلادها للتتويج باللقب أمام حضور جماهيري هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ نهائيات بطولة أمم أوروبا على مستوى الرجال والسيدات (87000 مشجع).

وكانت المباراة تسير نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن تدرك كيلي هدف الفوز في الوقت الإضافي لتمنح منتخب بلادها التتويج باللقب على حساب ألمانيا.

ومع أهمية الهدف كانت الفرحة الكبيرة، حيث خلعت لاعبة منتخب إنجلترا قميصها وسط تفاعل كبير من زميلاتها والجماهير الغفيرة في المدرجات.

وبعد المباراة حظيت كول كيلي بإشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، خاصة أنها عانت من إصابة قوية عام 2021 قبل أن تعود مجددا وتمنح منتخب بلادها اللقب.

وحضر المباراة عدد كبير من النجوم، وكان أبرزهم فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمؤازرة لاعبات منتخب بلاده.

‭ ‬وستواجه إنجلترا الفائزة ببطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات منتخب البرازيل في النسخة النسائية الأولى لكأس الأبطال بعد فوز الفريق البرازيلي بكأس كوبا أمريكا للمرة الرابعة تواليا بتغلبه 1-صفر على كولومبيا صاحبة الضيافة.

I know Chloe Kelly is obviously (and quite rightly) the focus of this soon-to-be iconic photo, but it’s so great that Jill Scott is in it too. 161 caps! Played in the 2009 final! 35! An icon! pic.twitter.com/WN64Ftzjee

— Charlie Parrish (@charlieparrish) July 31, 2022