خلعت قميصها.. تفاعل واسع مع فرحة كول كيلي لاعبة منتخب إنجلترا بهدفها الحاسم (فيديو)

حظيت كول كيلي، لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات، بتفاعل واسع بعد فرحتها المميزة بهدفها الحاسم في نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات.

وسجلت كيلي هدفا حاسما قاد منتخب بلادها للتتويج باللقب أمام حضور جماهيري هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ نهائيات بطولة أمم أوروبا على مستوى الرجال والسيدات (87000 مشجع).

May 2021: Chloe Kelly suffers an ACL injury playing for Manchester City July 2022: Chloe Kelly scores the winning goal in the European Championships final The Girl from Ealing 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/QwCV9wtKY2 — Amos Murphy (@AmosMurphy_) July 31, 2022

وكانت المباراة تسير نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن تدرك كيلي هدف الفوز في الوقت الإضافي لتمنح منتخب بلادها التتويج باللقب على حساب ألمانيا.

ومع أهمية الهدف كانت الفرحة الكبيرة، حيث خلعت لاعبة منتخب إنجلترا قميصها وسط تفاعل كبير من زميلاتها والجماهير الغفيرة في المدرجات.

وبعد المباراة حظيت كول كيلي بإشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، خاصة أنها عانت من إصابة قوية عام 2021 قبل أن تعود مجددا وتمنح منتخب بلادها اللقب.

وحضر المباراة عدد كبير من النجوم، وكان أبرزهم فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمؤازرة لاعبات منتخب بلاده.

‭ ‬وستواجه إنجلترا الفائزة ببطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات منتخب البرازيل في النسخة النسائية الأولى لكأس الأبطال بعد فوز الفريق البرازيلي بكأس كوبا أمريكا للمرة الرابعة تواليا بتغلبه 1-صفر على كولومبيا صاحبة الضيافة.

I know Chloe Kelly is obviously (and quite rightly) the focus of this soon-to-be iconic photo, but it’s so great that Jill Scott is in it too. 161 caps! Played in the 2009 final! 35! An icon! pic.twitter.com/WN64Ftzjee — Charlie Parrish (@charlieparrish) July 31, 2022

وسجلت ديبينيا هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتحسم البرازيل اللقب القاري الثامن في تسع سنوات وتضرب موعدا مع إنجلترا التي فازت 2-1 على ألمانيا بعد وقت إضافي في ملعب ويمبلي، أمس الأحد، لتحقق أول لقب كبير في تاريخ منتخبها للسيدات.

وستقام مباراة كأس الأبطال في أوروبا، ولم يكشف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عن مكانها وموعدها حتى الآن. ويتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

وفازت الأرجنتين بالنسخة الأولى لكأس الأبطال للرجال بعدما قادها ليونيل ميسي للفوز 3-صفر على إيطاليا بطلة أوروبا في لندن، في يونيو حزيران.