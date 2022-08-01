غوارديولا: لا يوجد سبب للتشكيك في مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن الهزيمة 3-1 من ليفربول في مباراة كأس الدرع الخيرية، يوم السبت، لم تهز ثقته قبل بدء الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: ”لا يوجد سبب لعدم التحلي بالثقة، ما حققه هذا الفريق، ليس فقط في الدوري الممتاز بل في الكؤوس المحلية أيضا وفي أوروبا يتحدث عن نفسه“.

وأضاف: ”لا أعرف ما سيحدث هذا الموسم لكنني أعرف اللاعبين جيدا ولا أشكك في قدراتهم مطلقا“.

وتابع: ”قبل أيام لعبنا ضد بايرن ميونخ وظهرنا بأداء جيد جدا وأمام ليفربول أيضا ولا أشعر بأننا على مسافة بعيدة“.

ويستهل مانشستر سيتي حملته نحو تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بزيارة وست هام يونايتد يوم السابع من أغسطس/ آب.

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها مانشستر سيتي بطولة الدرع الخيرية بعد الخسارة السابقة أمام ليستر سيتي.

وعن أداء إرلينغ هالاند، قال غوارديولا: ”كان لديه بعض الفرص، اثنتين أو ثلاث في الشوط الأول وواحدة في النهاية. كان حاضرا دائما، وقاتل كثيرا وتحرك“.

وأشار: ”من الجيد له أن يرى الواقع في بلد جديد ودوري جديد ولكنه كان حاضرا. لم يسجل ولكنه يملك جودة مذهلة وسيفعل ذلك لاحقا“.

وأوضح: ”حين سجل هالاند في الولايات المتحدة (أمام بايرن ميونخ وديا) تحدث الجميع عن جودته. لا شيء تغير، فهو قوي، وفي وقت لاحق سيضع الكرة في الشباك، هذه هي كرة القدم“.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن أنه افتتح تحقيقًا بعد استخدام شماريخ وألعاب نارية في مدرجات ملعب ”كينغ باور ستاديوم“.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: ”نحن على علم بالحوادث التي وقعت خلال درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث تم استخدام أشياء محظورة في المدرجات“.

وأضاف: ”لقد تم استخدام القنابل الدخانية أو الألعاب النارية في ملعب كرة القدم، أمر خطير وغير قانوني وقد يكون له عواقب وخيمة“.

وتابع البيان: ”يمكننا أن نؤكد أننا نحقق في الأمر وسنعمل مع السلطات المعنية والأندية والشرطة لتحديد الأفراد المتورطين وسنتخذ الإجراء المناسب، هذا الموسم أعلن الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي عن تدابير جديدة وعقوبات أشد للتصدي للسلوك المعادي للمجتمع والإجرامي في ملاعب كرة القدم“.

وشدد: ”اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي على أنه إذا تم التعرف على جماهيرهم باستخدام الألعاب النارية في الاستاد، فسيتم حظر هؤلاء الأفراد“.

واختتم الاتحاد بيانه، قائلًا: ”نحن نتوقع من النادي ،أيضًا، التحقيق في هذه الحوادث وتنفيذ القواعد الجديدة“.