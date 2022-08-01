تين هاغ: مانشستر يونايتد مستعد للموسم الجديد لكن يوجد هامش للتحسن

يشعر إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالرضا عن أداء فريقه في فترة الإعداد للموسم، لكنه قال إنه يوجد هامش للتحسن في الموسم الجديد.

وأنهى يونايتد تحضيراته بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو في أولد ترافورد، أمس الأحد، بعد خوض مباريات ودية في أستراليا وتايلاند والنرويج.

وقال تين هاج، الذي يستضيف فريقه برايتون أند هوف ألبيون في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد: ”أعتقد أن فترة الإعداد كانت جيدة وأحرزنا تقدما ونحن مستعدون للموسم“.

وأضاف: ”أعرف أن هناك هامشا للتحسن ويجب أن نتطور، وهي عملية مستمرة خلال الموسم، لكن في الأسبوع المقبل نهتم بالنتيجة أيضا“.

وجاء التعادل مع رايو بعد يوم من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في أوسلو، ومنح تين هاغ الفرصة لبعض المواهب الواعدة بتشكيلته.

كريستيانو رونالدو يغادر ملعب مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو بعد استبداله (صور) https://t.co/6hRJOOa5uH pic.twitter.com/iOiBGjwbRz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2022

وتابع: ”كان خليطا من أصحاب الخبرة والشبان، احتاج الفتية لخوض هذه التجربة للمرة الأولى، وكان الأداء رائعا حقا“.

وامتدح المدافع ليساندرو مارتينيز الذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد عقب انضمامه من أياكس أمستردام مقابل 57 مليون يورو (58.28 مليون دولار).

وقال المدرب الهولندي: ”ليست مفاجأة، التواصل مع رفائيل (فاران) كان جيدا ولعب بصلابة واعتقد أنه سينسجم داخل الفريق“.

وأنهى يونايتد، الذي ضم أيضا لاعب الوسط كريستيان إريكسن والظهير الأيسر تايرل مالاسيا، الموسم الماضي في المركز السادس.

وشهدت المباراة الودية أمس عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فترة غياب عن المعسكر الإعدادي للفريق، وسط تقارير تتحدث عن رغبته في الرحيل.

ولعب رونالدو حتّى الدقيقة الـ 45، قبل أن يتم تبديله بقرار من المدير الفني الجديد.

وغادر رونالدو ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة بوقتها الأصلي، لتثير اللقطة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت من التكهنات حول مستقبل اللاعب مغ الفريق.

ويرتبط رونالدو بعقدٍ مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، ولعب 38 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أهداف.