ليفربول يخسر أمام ستراسبورغ وديا

خسر ليفربول 0/3 أمام أمام ستراسبورغ الفرنسي في مباراة ودية جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد.

وجاءت أهداف ستراسبورغ بتوقيع أدريان توماسون، وحبيب ديالو، وأدريان توماسون، في الدقائق 4 و14 و21.

نهاية اللقاء وفترة الاستعدادات للموسم الجديد. pic.twitter.com/VRjDx23tpU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 31, 2022

وشارك ليفربول بتشكيلة أغلبها من البدلاء، وغاب عن الريدز النجم المصري محمد صلاح، والوافد الجديد داروين نونيز، و، والمهاجم البرازيلي روبرتو فیرمینو، والحارس أليسون باكير.

وكان ليفربول قد فاز قبل أقل من 24 ساعة 3/1 على مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية على ملعب كينغ باور.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع فولهام، يوم السبت المقبل، على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال استعداداته للموسم الجديد فاز ليفربول على كريستال بالاس، ولايبزيغ، وخسر أمام ريد بول سالزبورغ.

ونال ليفربول، الموسم الماضي، لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفاز في نهائي البطولتين على تشيلسي، وبركلات الترجيح أيضًا.

وعلى مستوى سوق الانتقالات تعاقد ليفربول مع داروين نونيز، وفابيو كارفالهو، وكالفين رامزي، وجدد عقد محمد صلاح، ورحل عنه ساديو ماني، وديفوك أوريغي، وتاكومي مينامينو، ولوريس كاريوس، وريس ويليامس، وشي أوجو، وبنجامين، ودبيرن.