إنجلترا تنتزع لقب بطولة أوروبا للسيدات بعد فوز مثير على ألمانيا

أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على ألمانيا بعد وقت إضافي، اليوم الأحد، لتنال لقبها الأول على الإطلاق على أرضها وأمام رقم قياسي من المشجعين.

وافتتحت إلا تون مهاجمة إنجلترا التسجيل بتسديدة ساقطة رائعة في الدقيقة 62 وبعد لحظات من المشاركة.

لكن لينا ماغول أدركت التعادل لألمانيا قبل 17 دقيقة من النهاية بتسديدة من مدى قريب.

وانتهى الوقت الأصلي 1-1، ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، واستمرت النتيجة دون تغيير حتى سجلت كول كيلي مهاجمة إنجلترا هدف الانتصار الثمين بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 110.

وحضر رقم قياسي من المشجعين في استاد ويمبلي يبلغ 87192 مشجعا في النهائي، ليحطم بذلك الرقم السابق لأي نسخة للرجال أو للسيدات.

وكان الرقم القياسي السابق لمباراة في بطولة السيدات يبلغ 68871 مشجعا في ملعب أولد ترافورد في مباراة إنجلترا أمام النمسا في المباراة الافتتاحية للبطولة هذا الشهر.

وبلغ الرقم القياسي لمباراة للرجال في 1976 عندما حضر 79115 مشجعا في نهائي البطولة بين إسبانيا صاحبة الأرض والاتحاد السوفيتي سابقا في استاد سانتياجو برنابيو في مدريد.

وفي نهائي بطولة أوروبا للرجال العام الماضي في استاد ويمبلي بين إنجلترا وإيطاليا، بلغ العدد 67 ألف مشجع فقط حيث تم تقليص العدد المسموح بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

وبلغ إجمالي حضور المشجعين في هذه النسخة من بطولة أوروبا للسيدات 574875 مشجعا وهو ما يزيد على ضعف الرقم السابق في هولندا عام 2017 عندما حضر 240055 مشجعا.