كريستيانو رونالدو يغادر ملعب مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو بعد استبداله (صور)

وجه جمهور نادي مانشستر يونايتد انتقادات شديدة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بعدما غارد ملعب مباراة فريقه في المواجهة الودية أمام رايو فاليكانو، التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب أولد ترافورد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ فإن بعض الصور التقطت للنجم البرتغالي وهو يغادر الملعب عقب استبداله في شوط المباراة الأول.

وقال أحد مشجعي يونايتد على تويتر: ”لا أصدق عدم الاحترام الذي يظهره هذا الرجل، حتى بوغبا لم يكن بهذا القدر من عدم الاحترام“.

وكتب آخر: ”لا يمكنني التأكيد على مدى سوء مظهر كريستيانو، ليس من حيث العقلية الاحترافية فقط ولكن أيضًا كمثال للشباب الذين لعبوا جميعًا اليوم“.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، وتقدم أماد ديالو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك ألفارو غارسيا التعادل لرايو فاليكانو في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، وتواجد في الشوط الأول.

ومن المقرر أن يفتتح مانشستر يونايتد موسمه رسميا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 7 أغسطس بمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد.

وخلال المباريات الودية فاز مانشستر يونايتد على ميلبورن فيكتوري الأسترالي، وكريستال بالاس، وتعادل مع أستون فيلا وخسر أمام أتلتيكو مدريد.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام، والدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر، وثيريل مالاسيا من فينورد روتردام.

في حين رحل عن مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، وخوان ماتا، ونيمانيا ماتيتش، ودين هندرسون، وبول بوغبا، وجيسي لينغارد.

ولم يشارك رونالدو في استعدادات مانشستر يونايتد قبل الموسم حتى الآن وقضى فترة طويلة من الوقت في البرتغال ”لأسباب عائلية“.

كما كان رونالدو يضغط من أجل مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف لأنه حريص على مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن على الرغم من عقد وكيل أعماله، خورخي مينديز، محادثات مع تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وسبورتنغ لشبونة، لم يكن هناك أي مرشح حتى الآن لضم رونالدو.

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الأسبوع وكرر رغبته في الرحيل، فقط ليخبره النادي أنه ليست لديه نية للسماح له بالرحيل.