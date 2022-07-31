مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فاليكانو (فيديو)

تعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع رايو فاليكانو الإسباني، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، وتقدم اماد ديالو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الفارو غارسيا التعادل لرايو فاليكانو في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، وشارك في الشوط الأول.

ومن المقرر أن يفتتح مانشستر يونايتد موسمه رسميا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 7 أغسطس بمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد.

وخلال المباريات الودية فاز مانشستر يونايتد على ميلبورن فيكتوري الأسترالي، وكريستال بالاس، وتعادل مع أستون فيلا وخسر أمام أتلتيكو مدريد.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام، والدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر، وثيريل مالاسيا من فينورد روتردام.

في حين رحل عن مانشستر يونايتد ادينسون كافاني، وخوان ماتا، ونيمانيا ماتيتش، ودين هندرسون، وبول بوغبا، وجيسي لينغارد.