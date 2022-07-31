روبرتو فيرمينو يرفض الرحيل عن ليفربول

قال المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، إنه يرفض الرحيل عن ليفربول، في السوق الصيفي الحالي.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن فيرمينو قوله: ”أحب هذا الفريق والمدينة والمشجعين، أنا هنا في ليفربول وأريد البقاء“.

هدف 🥅 فيرمينو الرائع بالكعب في شباك شروزبري #ليفربول pic.twitter.com/6Xw1Wwz2X9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وأكد رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات أن يوفنتوس لم يفتح أبدا محادثات للتوقيع مع فيرمينو، ولم يناقش الأمر حتى الوكلاء أو الأندية على الرغم من الشائعات حول الصفقة.

وقبل أيام قال الصحفي التركي أكرم كونور إن يوفنتوس الإيطالي قدّم عرضًا مقابل 20 مليون يورو للتعاقد مع روبرتو فيرمينو من ليفربول.

ولم يكشف أكرم كونور موقف ليفربول من بيع المهاجم البرازيلي الذي انتقل إلى أنفيلد، صيف العام 2015، في حين ذكر موقع ”ليفربول إيكو“ أن يوفنتوس يريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لإتمام الصفقة.

وانتقل فيرمينو، البالغ من العمر 30 عامًا، من هوفنهايم الألماني إلى ليفربول مقابل 41 مليون يورو، وجدّد عقده آخر مرة في 2018.

هدف عكس سير اللعب، فيرمينو ببراعة يهز شباك انتر ويمنح ليفربول الأسبقية.#UCL #إنتر_ليفربول #ليفربول pic.twitter.com/XhDlz9PcVN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وشارك فيرمينو في 327 مباراة مع ليفربول سجل فيها 98 هدفًا، وصنع 74، ونال مع الفريق لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع داروين نونيز من بنفيكا، وفابيو كارفالهو من فولهام، وكالفين رامزي من أبردين، وجدد عقد محمد صلاح.

في حين رحل عن ليفربول: ساديو ماني، وديفوك أوريغي، وتاكومي مينامينو، ونيكو ويليامس، وناثانيال فيليبس، وريس ويليامس، وشي أوجو، وبنجامين ودبيرن، وانتهى عقد لوريس كاريوس.

ومن المقرر أن يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 أغسطس، بمواجهة فولهام.

ونال ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الموسم الماضي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، واحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي البطل.