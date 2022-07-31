برشلونة يطلب 80 مليون يورو من تشيلسي مقابل فرينكي دي يونغ

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة يريد الحصول على 80 مليون يورو من تشيلسي مقابل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

وتحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مستقبل دي يونغ، وقال إنه لا يستطيع ضمان استمرار اللاعب الهولندي في الفريق بعد المبارزة الأخيرة في الجولة الأمريكية.

وذكرت ”سبورت“ أن تشيلسي استيقظ مؤكدا أنه ذاهب للتعاقد مع دي يونغ وأنه سيقدم عرضًا على الفور.

وكان تود بوهلي، مالك تشيلسي في برشلونة قبل أسابيع لحضور قمة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وبحسب الصحيفة فإنه في ذلك الاجتماع الذي أكد فيه تشيلسي أنه سيسمح لسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو بالخروج مع اهتمام برشلونة بالتعاقد معهما.

وأضافت أن النادي الإنجليزي سأل عن دي يونغ وطلب الإذن بالتفاوض مع اللاعب نفسه، وفي هذه الأسابيع لم يحدث شيء يذكر لكن تشيلسي يدرك الآن أن برشلونة يريد 80 مليون يورو كحد أدنى مقابل دي يونغ.

وأكدت ”سبورت“ أن ميزة تشيلسي الكبيرة هي إقناع دي يونغ أن البلوز سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على عكس مانشستر يونايتد الذي يريد دي يونغ لكنه سيشارك في الدوري الأوروبي.

ويتردد دي يونغ للغاية في الذهاب إلى مشروع مواطنه إيريك تين هاغ؛ لأنه لا يشارك في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي ينتظر فيه برشلونة انتقال فرينكي دي يونغ إلى تشيلسي.

وأكدت ”سبورت“ أنه في حال رحيل دي يونغ مقابل 80 مليون يورو فإنه يمكن لبرشلونة أن يعمل على التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وأن النادي الكتالوني لديه اتفاق مع اللاعب.

وانضم فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 25 عاما، لبرشلونة صيف العام 2019 من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي يونغ سجل 13 هدفا وصنع 17 في 138 مباراة.