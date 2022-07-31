القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو

يستضيف مانشستر يونايتد، فريق رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وسقط فريق مان يونايتد في اللحظات الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في المباراة الودية التي جمعت بينهما في “أوسلو” بتسديدة صاروخية من النجم البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 90.

وستكون مباراة رايو فاليكانو هي التحضيرية الأخيرة لمانشستر يونايتد قبيل انطلاق الموسم الجديد، حيث يتطلع إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إلى الظهور بشكل جيد والحصل على أكبر استفادة ممكنة قبيل انطلاق مباريات البريميرليغ.

ومن المقرر أن تشهد مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يشارك في أي مباريات في الجولة الصيفية للفريق بسبب محاولاته المكثفة للرحيل عن أولد ترافورد، رغم تمديد عقده مع النادي حتى يونيو 2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو

تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب ”أولد ترافولد“ معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو عبر قناة الرابعة العراقية هذا بالإضافة إلى نقلها عبر قناة مانشستر يونايتد على موقع ”يوتيوب“.

وفيما يلي تردد القناة الرابعة العراقية:

التردد: 11678.

معدل الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.