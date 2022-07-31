تقرير: بداية ظهور مشاكل مانشستر سيتي بغضب كيفين دي بروين من هالاند

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن مشاكل النجم الجديد لمانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند مع زملائه بدأت مبكرا وفي أول لقاء رسمي برسم كأس الدرع الخيرية والتي خسرها الفريق أمام ليفربول 3-1.

ومنح الإسباني بيب غوارديولا المهاجم النرويجي فرصة اللعب أساسيا في أول لقاء رسمي في الموسم أمام المنافس التقليدي في المواسم الأخيرة لليفربول، لكن المهاجم السابق لبروسيا دورتموند خيب كل التوقعات ولم يقدم مستوى جيدا وضيع فرصة سهلة في نهاية اللقاء.

وبحسب شبكة “ ESPN “ فالنجم البلجيكي كيفين دي بروين لم يخفِ غضبه من زميله الجديد النرويجي إيرلينغ هالاند خلال اللقاء حين حاول الضغط على دفاع فريق ليفربول في حين ظل المهاجم النرويجي واقفا دون حراك.

وبدا كيفن دي بروين غاضبا من حركة زميله ورفع يديه للسماء احتجاجا على سلوكه، وبحسب الشبكة فالثنائي أجريا حوارا على أرضية الملعب في محاولة لشرح الموقف والتعايش فيما تبقى من اللقاء قبل أن يخرج لاعب الوسط البلجيكي من اللقاء في منتصف الشوط الثاني.

ودفع مانشستر سيتي 51 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ويأمل في أن يضيف أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز لسجله الحافل في الدوري الألماني حين كان لاعبا في بروسيا دورتموند.

ويأمل المشجعون أن يتمكن الثنائي من بناء علاقة أوثق خلال الموسم، خصوصا أن البلجيكي كيفن دي بروين كان يعتبر مكملا لقدرة المهاجم ويأمل في أن يساعد الفريق ويحتمل أن يحسن أرقامه الإبداعية.

وأكد دي بروين سابقا أن هالاند مهاجم جيد لكن الأرقام وحدها ليست كافية، وتمنى أن يساعد الفريق بتسجيله الأهداف كما يساعده كلاعب وسط في صناعة أكبر عدد من الفرص والأهداف.

والظاهر أن عدم مشاركة إيرلينغ هالاند في الضغط على دفاع ليفربول تركت بعض الغضب لدى النجم البلجيكي، خصوصا أن فريق الإسباني بيب غوارديولا يعتمد بشكل كبير على الضغط المرتفع لاستخلاص الكرة ومفاجأة المنافسين.

وسجل إيرلينغ هالاند أول أهدافه رفقة مانشستر سيتي خلال لقاء ودي أمام بايرن ميونخ، فيما سجل كيفن دي بروين هدفين أمام كلوب أمريكا المكسيكي ويأمل الثنائي أن يتجاوزا خلاف أول لقاء والتعاون بشكل أفضل في بداية رحلة الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام ويستهام يونايتد الأحد القادم.