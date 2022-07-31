الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا في سلوك جماهير ليفربول خلال لقاء كأس الدرع الخيرية

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقا في سلوك جماهير ليفربول خلال لقاء كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بسبب استعمال القنابل المضيئة والألعاب النارية.

وتوج ليفربول بكأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-1 في لقاء جرى في ملعب كينغ باور معقل فريق ليستر سيتي، لكن احتفالات الجماهير شهدت إطلاق ألعاب نارية أدت لضباب أحمر في سماء الملعب تمت مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.

ويأتي قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفتح تحقيق في سلوك الجماهير بعد موافقة سلطات كرة القدم على نهج جديد يحارب الألعاب النارية والمشاعل والدخان واجتياح الجماهير للملاعب.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: ”نحن على علم بالحوادث التي وقعت خلال درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث تم استخدام مشاعل في المدرجات. يعد استخدام الدخان أو القنابل النارية في ملعب كرة القدم أمرًا خطيرًا وغير قانوني ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة“.

وأضاف البيان: ”يمكننا أن نؤكد أننا نحقق في الأمر وسنعمل مع السلطات المختصة والناديين والشرطة لتحديد المتورطين واتخاذ الإجراء المناسب“.

وأكد البيان على القرارات التي اتخذها الاتحاد الإنجليزي وسلطات كرة القدم لمحاربة الظاهرة وجاء فيه: ”هذا الموسم أعلن الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي عن إجراءات جديدة وعقوبات أكثر صرامة للتصدي للسلوك المعادي للمجتمع والإجرامي في ملاعب كرة القدم“.

وأضاف: ”اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي على أنه إذا تم تحديد قيام مشجعيهم باستخدام مشاعل في الملعب، فسيتم حظر هؤلاء الأفراد“.

ووجه الاتحاد الإنجليزي نداء لفريق ليفربول لمعاقبة جماهيره وكتب: ”نتوقع من النادي أن يحقق أيضًا في هذه الحوادث ويطبق القواعد الجديدة عند الاقتضاء“.