ديبي هيويت رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي تحتضن محمد صلاح أثناء تسليمها ميدالية بطولة الدرع الخيرية له (فيديو)

حرصت ديبي هيويت، رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي، على احتضان الدولي المصري محمد صلاح بقوة، خلال تسليمها ميدالية التتويج بقلب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز، يوم السبت، بنتيجة (3-1).

وخلال مرور صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته قامت ديبي هيويت باحتضان صلاح، حيث بادلها الدولي المصري الأمر نفسه

وتعد ديبي هيويت أول رئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من السيدات وهي التي تم تعيينها في شهر يناير من العام 2022، حيث شهدت تلك الفترة بحث الاتحاد الذي سبق أن تأسس منذ 158 عامًا على رئيس جديد ليخلف جريج كلاك الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بسبب خلاف مع بعض اللاعبين.

This is how I’m tryna hug Salah rn 😭 pic.twitter.com/glsYYzTaeN

— Kofi (@kofi_svn) July 30, 2022