ديبي هيويت رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي تحتضن محمد صلاح أثناء تسليمها ميدالية بطولة الدرع الخيرية له (فيديو)

حرصت ديبي هيويت، رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي، على احتضان الدولي المصري محمد صلاح بقوة، خلال تسليمها ميدالية التتويج بقلب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز، يوم السبت، بنتيجة (3-1).

وخلال مرور صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته قامت ديبي هيويت باحتضان صلاح، حيث بادلها الدولي المصري الأمر نفسه

وتعد ديبي هيويت أول رئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من السيدات وهي التي تم تعيينها في شهر يناير من العام 2022، حيث شهدت تلك الفترة بحث الاتحاد الذي سبق أن تأسس منذ 158 عامًا على رئيس جديد ليخلف جريج كلاك الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بسبب خلاف مع بعض اللاعبين.

This is how I’m tryna hug Salah rn 😭 pic.twitter.com/glsYYzTaeN — Kofi (@kofi_svn) July 30, 2022

ووقع اختيار الاتحاد الإنجليزي وقتها على لجنة مكونة ن سبعة أعضاء تترأسها هيويت وهي التي سبق أن قامت بشغل منصب رئيسة مجموعة مطاعم شهيرة.

هز داروين نونيز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول للفوز 3-1 على غريمه مانشستر سيتي وإحراز لقب درع المجتمع الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وخطف المهاجم القادم من أوروغواي، المنضم لليفربول من بنفيكا في صفقة مقابل 75 مليون يورو (76.64 مليون دولار)، أنظار جماهير فريقه بعد أداء حيوي عقب مشاركته كبديل.

محمد صلاح يقتنص رقما مميزا بعد هدفه في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية https://t.co/C1P37L5Lns pic.twitter.com/masfrICbgK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وأشرك سيتي بطل الدوري مهاجمه الجديد إرلينج هالانج في التشكيلة الأساسية، لكنه على النقيض من نونيز قدم أداء مخيبا وأهدر عدة فرص ولم يستطع التأقلم مع زملائه.

لكن الوافد الجديد الآخر الأرجنتيني جوليان ألفاريز أدرك التعادل لسيتي بعد مشاركته في الشوط الثاني.

ومنح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من البداية في النسخة رقم 100 من المواجهة السنوية بين بطلي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومرر تياغو ألكانتارا الكرة إلى محمد صلاح في الناحية اليمنى، وهيأها اللاعب المصري إلى ألكسندر-أرنولد الذي سددها مباشرة في الزاوية البعيدة.

وأهدر هالاند، المنضم لسيتي هذا الصيف من بروسيا دورتموند، فرصتين بينما افتقر فريق المدرب بيب غوارديولا للسلاسة المعتادة في اللعب.

ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية (فيديو) https://t.co/DGU4fNeArO pic.twitter.com/vw0Wx0WTHB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

* حكم الفيديو

أدرك ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته عندما تابع تسديدة فيل فودين الذي أبعدها الحارس أدريان.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي وجود تسلل لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحة الهدف.

وتسبب نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة أخرى بالرأس من آندي روبرتسون عقب تمريرة عرضية من صلاح في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر هالاند فرصة بشكل غريب عندما ارتدت تسديدة فودين من أدريان لتتهيأ أمام المهاجم النرويجي الذي سددها في العارضة.