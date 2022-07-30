محمد صلاح يبتعد عن احتفالات لاعبي ليفربول بالخمر (فيديو)

حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على الابتعاد عن احتفالات زملائه الصاخية بزجاجات الخمر بلقب كأس الدرع الخيرية، عقب الفوز على مانشستر سيتي، يوم السبت.

وخلال احتفالات اللاعبين عقب المباراة المميزة التي قدمها صلاح، ابتعد الدولي المصري عن اللقطة الجماعية قليلا والتي يفتح فيها اللاعبون زجاجات الخمر ويحتفلون بطريقتهم المعتادة.

وتوج فريق ليفربول بلقب درع الاتحاد الإنجليزي، للمرة 16 في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي 3-1. السبت، في المباراة التي جرت على ملعب «كينج باور» في مدينة ليستر.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 21 عن طريق أليكساندر أرنولد، بينما انتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 72 ليسجل هدف التعادل عن طريق جوليان ألفاريز.

🎥 تتويج ليفربول بلقب الدرع الخيرية 🏆🔴 pic.twitter.com/vzhiPj1pJt — عز (@MnbrMadrid5) July 30, 2022

وفي الدقيقة 83 سجل ليفربول هدفه الثاني عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفًا لليفربول ضد مانشستر سيتي (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

وأضافت، أن هذا العدد هو أكبر حصيلة لصلاح أمام فريق واحد بقميص الريدز.

وتعتبر أهداف صلاح الثمانية أكبرَ عدد من الأهداف، يسجله لاعب من الفريقين في شباك الفريق الآخر، منذ موسم 2017-2018.

يذكر أن ليفربول يستهل مشواره في بطولة الدوري، بمواجهة فولهام، السبت المقبل، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ويستهام، الأحد.