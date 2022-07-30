محمد صلاح يقتنص رقما مميزا بعد هدفه في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا في شباك مانشستر سيتي ليقود ليفربول للفوز (3-1) على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، التي تمثل بداية الموسم الجديد.

وقالت إحصائيات opta إن صلاح بهدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 83 شارك بشكل مباشر في 13 هدفًا لليفربول ضد مانشستر سيتي (ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة)، وهو أكبر عدد له من الأهداف والتمريرات الحاسمة للاعب في ليفربول ضد فريق منافس.

ورغم ذلك هذا الهدف هو الأول لصلاح البالغ عمره 30 عاما في مباراة الدرع الخيرية، لكنه تألق في الشوط الأول حيث بلغت دقة تمريراته 100% والكرات الطويلة 100% ولمس الكرة 24 مرة وأكمل 17 تمريرة ناجحة وتمريرتين عرضيتين وتسديدة واحدة على المرمى.

وبدأ قائد الفراعنة أهدافه الثمانية ضد مانشستر سيتي منذ موسم 2017-2018 وهي أكبر عدد يسجله أي لاعب في مرمى مانشستر سيتي في هذه الفترة.

كما أصبح المهاجم جوليان ألفاريز، صاحب هدف التعادل لسيتي، ثالث لاعب أرجنتيني يسجل في مباراة كأس الدرع الخيرية، بعد سيرجيو أغويرو (هدفان) وكارلوس تيفيز، حيث سجل جميع اللاعبين الثلاثة أهدافا لصالح مانشستر سيتي.

ودفع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالنجم الأوروغواياني الجديد داروين نونيز في الشوط الثاني بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، لينجح في إضافة الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

#ليفربول يتوج بالدرع الخيرية بعد فوزه 3 – 1 على #مانشستر_سيتي وسط تألق المصري محمد صلاح #ليفربولٌ_السيتيً #ليفربول_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/H4zMF40Vj0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وأصبح نونيز مهاجم بنفيكا السابق رابع لاعب يسجل في أول ظهور له مع ليفربول تحت قيادة كلوب، بعد ساديو ماني وصلاح والهولندي فيرجيل فان دايك.

وفاز ليفربول رغم غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، حيث يواصل هذا الثنائي التعافي من إصابات.

وأصيب جوتا في فخذه خلال التدريب ولم يحدد كلوب موعدا محتملا للعودة، لكن أليسون، الذي يعاني من إصابة في البطن، سيعود في الوقت المناسب لخوض الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة، وعندما سئل عما إذا كانت كأس الدرع الخيرية مهمة للفريق، قال كلوب إنه سيتعامل معها بجدية شديدة.