ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية (فيديو)

اقتنص فريق ليفربول فوزا ثمينا عل حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة (3-1) لينتزع لقب بطولة كأس الدرع الخيرية، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت.

ليفربول بطل كأس الاتحاد كرر مواجهته أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ”كينغ باور“، الخاص بليستر سيتي، وذلك لانشغال ملعب ويمبلي ببطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق ألكسندر أرنولد في الدقيقة 21، بعد عرضية من تياغو ألكانتارا إلى محمد صلاح، الذي مهد الكرة بطريقة رائعة سددها الإنجليزي وارتطمت برأس ناثان آكي ثم سكنت شباك إيديرسون.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 71، بعد هجمة مرتدة من كيفين دي بروين وتمريرة رائعة لفيل فودين الذي يسدد ولكن الكرة تسقط من أدريان ويتابعها جوليان ألفاريز البديل ليسجل التعادل.

وفي الدقيقة 83 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة (2-1) للريدز.

ومع الدقيقة 94 سجل داروين نونيز الهدف الثالث لليفربول من رأسية رائعة.

يذكر أن ليفربول يستهل مشواره في بطولة الدوري، بمواجهة فولهام، السبت المقبل، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على وست هام، الأحد.

وأصبحت هذه هي المرة الـ16 التي يتوج فيها ليفربول باللقب ليتساوى مع آرسنال، فيما يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ21 لقبا.

أما مانشستر سيتي ففشل في الفوز بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وأصبحت هذه هي المرة الـ22 التي يفوز فيها بطل كأس الاتحاد الإنجليزي باللقب على حساب المتوج بالدوري.

وانطلقت البطولة عام 1908، وتقابل مانشستر سيتي ضد ليفربول في هذه البطولة مرة وحيدة فقط عام 2019 وحسمها مانشستر سيتي بضربات الترجيح.

ويتجدد الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وتقابل كلا المدربين من قبل في 24 مباراة سابقة وفاز كلوب 10 مرات مقابل 9 انتصارات لغوارديولا و5 تعادلات.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 أبريل الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز ليفربول بنتيجة 3/2.