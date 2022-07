ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية (فيديو)

اقتنص فريق ليفربول فوزا ثمينا عل حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة (3-1) لينتزع لقب بطولة كأس الدرع الخيرية، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت.

ليفربول بطل كأس الاتحاد كرر مواجهته أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ”كينغ باور“، الخاص بليستر سيتي، وذلك لانشغال ملعب ويمبلي ببطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق ألكسندر أرنولد في الدقيقة 21، بعد عرضية من تياغو ألكانتارا إلى محمد صلاح، الذي مهد الكرة بطريقة رائعة سددها الإنجليزي وارتطمت برأس ناثان آكي ثم سكنت شباك إيديرسون.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 71، بعد هجمة مرتدة من كيفين دي بروين وتمريرة رائعة لفيل فودين الذي يسدد ولكن الكرة تسقط من أدريان ويتابعها جوليان ألفاريز البديل ليسجل التعادل.

وفي الدقيقة 83 سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة (2-1) للريدز.

The Egyptian 👑 always delivers @MoSalah #CommunityShield pic.twitter.com/fjlhQXKmqM

ومع الدقيقة 94 سجل داروين نونيز الهدف الثالث لليفربول من رأسية رائعة.

Silencing the doubters 🤫@Darwinn99 is off and running for @LFC#CommunityShield pic.twitter.com/qLm9SN5sfO

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022