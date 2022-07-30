أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية (فيديو)

وضع ترينت ألكسندر أرنولد فريقه ليفربول في المقدمة في المباراة التي تجمع بنظيره مانشستر سيتي، يوم السبت، ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية.

ليفربول بطل كأس الاتحاد يكرر مواجهته أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كينغ باور الخاص بليستر سيتي، وذلك لانشغال ملعب ويمبلي ببطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات.

وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول للريدز مع الدقيقة 21 من تصويبة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 13 لأرنولد بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ ظهوره الأول مع النادي في أكتوبر 2016.

وأضافت، أن 10 من هذه الأهداف جاءت من خارج منطقة الجزاء (بنسبة 77%).

ويعتبر محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من أرنولد، من خارج منطقة الجزاء، خلال هذه الفترة، برصيد 11 هدفا.

وحقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية من قبل في 10 مناسبات سابقة وهو ثالث أكثر فريق تحقيقاً للبطولة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة) وآرسنال (15 مرة).

ولم يحصد ليفربول هذه البطولة منذ تتويجه عام 2006 قبل 16 عامًا كاملة، وكان آخر ظهور للفريق في هذه البطولة عام 2020 وخسر اللقب أمام آرسنال بركلات الترجيح.

وحصد مانشستر سيتي اللقب 6 مرات آخرها عام 2019 وكان على حساب ليفربول بركلات الترجيح وخسر مانشستر سيتي لقاء العام الماضي على يد ليستر سيتي.

وانطلقت البطولة عام 1908، وتقابل مانشستر سيتي ضد ليفربول في هذه البطولة مرة وحيدة فقط عام 2019 وحسمها مانشستر سيتي بضربات الترجيح.

ويتجدد الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وتقابل كلا المدربين من قبل في 24 مباراة سابقة وفاز كلوب 10 مرات مقابل 9 انتصارات لغوارديولا و5 تعادلات.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 أبريل الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز ليفربول بنتيجة 3/2.