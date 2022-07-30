أوديغارد: فخور وممتن للغاية بمنحي شارة قيادة آرسنال

أعلن آرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أنه منح شارة قيادة الفريق للاعب الوسط النرويجي الدولي مارتن أوديغارد قبل انطلاق موسم 2022-2023.

وكان أوديغارد، البالغ 23 عاما، انضم في البداية للنادي اللندني على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد في يناير كانون الثاني 2021، قبل أن يتعاقد مع النادي بشكل دائم في أغسطس آب من العام الماضي مقابل نحو 35 مليون يورو (35.76 مليون دولار) بعد تألقه بقيادة المدرب ميكل أرتيتا.

وكانت أول مباراة لأوديغارد كقائد لآرسنال أمام إشبيلية وديا اليوم، حيث سحق النادي اللندني منافسه الإسباني 6-صفر على استاد الإمارات، حيث سجل الوافد الجديد غابرييل جيسوس ثلاثة أهداف.

وقال أوديغارد: ”بالطبع كنت سعيدا وفخورا وممتنا للغاية للثقة وللمدرب على رغبته في أن أكون القائد. هذا إنجاز كبير بالنسبة لي ومن الجيد أن أكون جزءا من هذا الفريق الرائع، لذلك سأستمتع بذلك“.

🥁 Introducing our new captain… 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗢𝗱𝗲𝗴𝗮𝗮𝗿𝗱! 😍 — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022

وظل آرسنال بدون قائد دائم منذ أن أقدم أرتيتا على عزل القائد السابق بيير إيمريك أوباميانغ الموسم الماضي، قبل أن ينتقل المهاجم الغابوني إلى برشلونة الإسباني في وقت سابق من العام الجاري.

وتولى ألكسندر لاكازيت قيادة آرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكن المهاجم الفرنسي سرعان ما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية وعاد بعدها إلى ناديه السابق أولمبيك ليون.

وأوديغارد ليس غريبا على القيادة، إذ يقود منتخب النرويج الأول منذ مارس آذار من العام الماضي.

وقال أرتيتا بعد الانتصار عن أوديغارد: ”إنه يمثل قيم النادي والطاقم الفني. يحظى باحترام الجميع داخل النادي وأنا فخور بمنحه شارة القيادة“.

ويبدأ آرسنال مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز خارج ملعبه أمام كريستال بالاس اللندني، يوم الجمعة المقبل.