كريستيانو رونالدو يظهر أخيرا في تدريبات مانشستر يونايتد (صورة)

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في تدريبات فريقه، يوم السبت، بعد فترة طويلة من الغياب، حيث أشارت عدة تقارير إلى رغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي هذا الموسم من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتغيب رونالدو عن معسكر الفريق التحضيري استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

ولكن ظهر النجم البرتغالي في تدريبات اليوم وهو يبدو سعيدا ويحتفل مع زملائه في التدريبات.

وكان نجم مانشستر يونايتد قد رد على أنباء رحيله عن الفريق بكلمات مقتضبة عبر منصة التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلا في تعليقه: ”يوم الأحد سيلعب الملك“.

ويأتي ذلك في إشارة إلى مباراة مانشستر يونايتد الودية المقبلة ضد رايو فايكانو يوم الأحد.

كريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد. pic.twitter.com/vAw96LFatR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو بالانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الموسم المقبل.

لكن إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، نفى إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتلتيكو لإذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية قائلا: ”لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو، لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتلتيكو مدريد“.

وللمرة الثانية مؤخرا رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

وكتب حساب على تويتر نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع، ورد رونالدو قائلا: ”من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد“.

لماذا ترفض الأندية الكبرى التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟ https://t.co/AZgDEaLWmy pic.twitter.com/LOL2Q7Su5O — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

وأضاف: ”عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس“.

وأتم: ”واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما“.

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى ”CR7madridy_“ عقب نشوره صورة لجماهير أتلتيكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء بشأن مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنغ لشبونة غير صحيحة.

ولم يعلق رونالدو أبدا على أي شيء عن مستقبله مع يونايتد، حتى أعلن أنه سيلعب مباراة الأحد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.