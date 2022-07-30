غوارديولا يدافع عن سياسة الانتقالات في مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه حزين لرحيل غابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشنكو ورحيم سترلينغ عن فريقه لكن صفقات بيعهم منحت النادي موارد مالية يحتاجها للاستمرار.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باع مانشستر سيتي لاعبيه جيسوس وزينتشنكو إلى آرسنال اللندني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار) و30 مليون جنيه إسترليني على الترتيب (حسب تقديرات وسائل الإعلام).

ورغم أنه معروف بكثرة إنفاقه في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة باع سيتي أيضا سترلينغ إلى تشيلسي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 50 مليون جنيه أسترليني.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل المواجهة مع ليفربول في مباراة درع المجتمع في وقت لاحق اليوم السبت: ”من ناحية أنا حزين قليلا بسبب رحيل هؤلاء اللاعبين المهمين“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”لكن هذه هي طبيعة المجال، للاستثمار تحتاج لبيع بعض اللاعبين وإلا لن تتمكن من الاستمرار“.

وتابع: ”أعرف أن النادي معروف دائما بشراء اللاعبين. لكننا نبيع أيضا. نبيع لاعبين مهمين مقابل مبالغ كبيرة“.

وأردف غوارديولا قائلا: ”جميع الأندية تدرك اليوم أن بيع اللاعبين أمر غير سهل. جميع الأندية ترغب في القيام بذلك لكن بعضها لا يستطيع“.

وسيبدأ مانشستر سيتي مسيرة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باللعب في ضيافة وست هام يونايتد اللندني في السابع من أغسطس آب المقبل.