الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب كينغ باور لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب كينغ باور بصافرة الحكم كريغ باوسون.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ماذا يقول التاريخ؟

حقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية من قبل في 10 مناسبات سابقة وهو ثالث أكثر فريق تحقيقاً للبطولة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة) وآرسنال (15 مرة).

ولم يحصد ليفربول هذه البطولة منذ تتويجه عام 2006 قبل 16 عامًا كاملة، وكان آخر ظهور للفريق في هذه البطولة عام 2020 وخسر اللقب أمام آرسنال بركلات الترجيح.

وحصد مانشستر سيتي اللقب 6 مرات آخرها عام 2019 وكان على حساب ليفربول بركلات الترجيح وخسر مانشستر سيتي لقاء العام الماضي على يد ليستر سيتي.

وانطلقت البطولة عام 1908، وتقابل مانشستر سيتي ضد ليفربول في هذه البطولة مرة وحيدة فقط عام 2019 وحسمها مانشستر سيتي بضربات الترجيح.

ويتجدد الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وتقابل كلا المدربين من قبل في 24 مباراة سابقة وفاز كلوب 10 مرات مقابل 9 انتصارات لغوارديولا و5 تعادلات.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 16 أبريل الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز ليفربول بنتيجة 3/2.

أفكار غوارديولا

يراهن مانشستر سيتي على أفكار مدربه بيب غوارديولا لإضافة لقب جديد إلى خزائن بطولاته.

ويطمع غوارديولا في حصد البطولة رقم 12 مع مانشستر سيتي بعدما حقق لقب الدرع الخيرية مرتين بجانب 4 ألقاب للدوري الإنجليزي و4 ألقاب لبطولة كأس الرابطة ولقب لبطولة كأس الاتحاد.

وقال غوارديولا عن هذه المباراة ضد ليفربول في المؤتمر الصحفي: ”نحن نريد الفوز باللقب والتغلب على ليفربول، سنلعب من أجل حصد الانتصار“.

وأعلن غوارديولا غياب لاعبه إيمريك لابورت للإصابة بينما أبرم مانشستر سيتي بعض التعاقدات على رأسها انضمام المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قادما من بروسيا دورتموند الألماني بجانب كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي وستيفان أورتيغا حارس مرمى أرمينيا بيلفيد الألماني.

واستغنى حامل لقب الدوري الإنجليزي عن عدة لاعبين مميزين على رأسهم رحيم سترلينغ الذي انتقل إلى تشيلسي وغابريل جيسوس وألكسندر زينتشينكو اللذين رحلا إلى آرسنال بجانب فرناندينهو الذي رحل إلى أتلتيكو بارينينسي البرازيلي.

ومن المرجح أن يلعب مانشستر سيتي بطريقة 4/3/3 المعتادة مع غوارديولا بتشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع ناثان آكي وروبن دياز وكايل ووكر وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وجاك جريليش وإيرلينغ هالاند.

طموح كلوب

يتطلع أيضا يورغن كلوب لتحقيق الفوز بلقب الدرع الخيرية بعدما اقتنص مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا وأيضا لقب السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ولم يحقق من قبل بطولة الدرع الخيرية.

ويسعى ليفربول أيضا لاستعادة لقب الدرع الخيرية الغائب منذ 16 عاما.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”حاولنا علاج آثار ضياع لقب الدوري في الموسم الماضي، ربما كان توقيت المباراة ليس مناسبًا وفي ظل استمرار فترة الإعداد ونسعى أن نقدم مستويات مميزة ونحقق اللقب“.

ويغيب عن صفوف ليفربول حارس المرمى أليسون باكير وديوغو غوتا للإصابة، وتعاقد الريدز مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي وفابيو كارفالهو لاعب فولهام الإنجليزي وكالفين رامسي لاعب أبريدين الاسكتلندي.

ورحل عن صفوف ليفربول نجمه ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني وديفورك أوريغي إلى ميلان الإيطالي بجانب نيكو ويليامز وتاكومي مينامينو وماركو غوريتش وبن دافيز.

ويلعب ليفربول أيضا بطريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أدريان، وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتيه وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون افتتاحية لموسم قوي وجديد للكرة الإنجليزية.

وأوضح أن مانشستر سيتي وليفربول يملكان كتيبة من اللاعبين المميزين بجانب أفضل مدربين في العالم غوارديولا وكلوب، مؤكدا أن المباراة ربما لن تكون بنفس قوة منافسات الموسم ولكنها بداية مهمة للفريقين.