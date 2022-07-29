مانشستر سيتي يرحب برحيل برناردو سيلفا إلى برشلونة

ظهر اسم برناردو سيلفا في أروقة نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ، حيث بدا أن مانشستر سيتي مستعدا للتخلي عن لاعب الوسط البرتغالي بعدما عرضه وكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديز على برشلونة وريال مدريد.

وقالت صحيفتا ”موندو ديبورتيفو وسبورت“ إن برشلونة فتح باب المفاوضات مع برناردو سيلفا مجددا بعد شهور من الاهتمام به ، لكن حتى الآن لم يتلق أي عرض بخصوص لاعبه الدولي.

ووفقًا لما نشرته ”ليكيب“ يوم الجمعة ، سيكون مانشستر سيتي مستعدًا الآن للاستماع إلى العروض خاصة في ظل اهتمامه بالبرازيلي لوكاس باكيتا نجم أولمبيك ليون ويحتاج إلى أموال لإبرام هذه الصفقة.

وتألق لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا هذا العام في فرنسا ويود بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي الحصول على خدماته.

وكان برناردو البالغ عمره 27 عامًا ، جزءًا أساسيًا من تشكيلة غوارديولا الموسم الماضي، لكن رغبته الحالية الانتقال للنادي الكتالوني الذي يعتبره نادي طفولته.

ولن يقبل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز التنازل عن سيلفا بأقل من 70-80 مليون يورو لذلك يحرص برشلونة على التخلص من الهولندي فرينكي دي يونغ لتوفير السيولة المالية.

وفي الآونة الأخيرة ، أصر خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن دي يونغ والنادي يريدان الحفاظ على علاقتهما ، والحقيقة هي أنه إذا التفاوض بجدية على ضم برناردو سيلفا ، فإن العديد من النقاط ستشير إلى رحيل الدولي الهولندي.

ولعب برناردو سيلفا 50 مباراة في كافة المسابقات مع مانشستر سيتي موسم 2021-22 ، وصنع 13 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة.

ووضع تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني نصب عينيه لاعب الوسط البرتغالي منذ فترة طويلة على الرغم من أن أي خطوة ستتوقف على بيع دي يونغ.

وتعاقد برشلونة بالفعل مع ستة لاعبين حتى الآن احدثهم الفرنسي غول كوندي من إشبيلية وذلك بعد الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي فضلا عن تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي.