رونالدو يعود أخيرا إلى مانشستر يونايتد ويشارك أمام رايو فاليكانو

يبدو أن كريستيانو رونالدو في طريقه للبقاء في مانشستر يونايتد لينهي الجدل الذي دار منذ نهاية الموسم الماضي بشأن رحيله إلى ناد آخر للمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أعلن مشاركته في مباراة ودية مع الفريق يوم الأحد.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى أنه سيشارك في مباراة ودية يوم الأحد ضد رايو فاليكانو الإسباني على ملعب أولد ترافورد.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن رونالدو ليس جزءًا من الفريق المكون من 21 لاعباً الذي يسافر إلى النرويج لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت، لكن المهاجم الهداف قال على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيلعب ضد فاليكانو.

وردا على منشور على إنستغرام بشأن غيابه عن مباريات نهاية الأسبوع، كتب بالبرتغالية ”Domino o rei joga“ وتعني بالإنجليزية ”يوم الأحد الملك يلعب“.

لم يظهر رونالدو بعد مع الشياطين الحمر في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد أن غاب عن الجولة الخارجية في تايلاند وأستراليا تحت قيادة المدير الفني الجديد إريك تين هاغ.

وعاد النجم البرتغالي إلى كارينغتون (مقر تدريب مانشستر يونايتد)، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حاسمة مع النادي حول مستقبله، لكن لا يزال يونايتد يصر على أن رونالدو ليس للبيع، بينما كرر المهاجم نفسه رغبته في الرحيل.

وكشفت الصحيفة ذاتها حصريًا أن خورخي مينديز وكيل أعمال قائد البرتغال لديه عرض جاهز من أحد المنافسين، لكنه طلب من يونايتد تحديد سعر النجم الكبير.

وارتبط مهاجم ريال مدريد السابق بصفقة مثيرة للجدل تنقله إلى أتلتيكو مدريد المنافس المحلي للنادي الملكي، لكن جماهير أتلتيكو يعارضون بشدة هذه الخطوة، وعرضوا لافتة كتب عليها“CR7 غير مرحب به“ خلال مباراة ودية قبل الموسم الجديد.

وتم تصوير رونالدو وهو يدخل إلى كارينغتون في وقت سابق اليوم في سيارته كاديلاك 4X4، لكنه تدرب على ملعب منفردا بعيدا عن زملائه بسبب غيابه الطويل.

ويُزعم أن رونالدو شاهد المباراة الودية خلف الأبواب المغلقة ضد ريكسهام في مقر يونايتد هذا الأسبوع، بينما سيغيب عن مواجهة أتلتيكو لكنه مستعد للمشاركة ضد رايو فاليكانو.

ومن المحتمل أن تكون هذه المباراة الوحيدة له قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون آند هوف ألبيون بعد أسبوع واحد.