السير أليكس فيرغسون يعود لمانشستر يونايتد في منصب إداري

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون سيعود في منصب إداري لفريق مانشستر يونايتد وسيكون ضمن خلية تفكير تساعد مجلس الإدارة على حل مشاكل الفريق.

وبحسب الصحيفة، فقد قرر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي الجديد لمانشستر يونايتد خلق خلية تفكير تساعد مجلس إدارة الفريق بحل المشاكل، وتقديم النصيحة والحلول للمساعدة في العودة لقمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

ولن يكون السير أليكس فيرغسون الوحيد الذي سيعود للفريق لكون الخلية تضم أيضًا كلًا من أسطورة النادي الإنجليزي بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق دافيد جيل، ومدير كرة القدم جون مورتوغ .

وأكدت الصحيفة أن المجموعة المكونة من 5 أشخاص تجتمع بشكل متواصل للحديث عن مشاكل مانشستر يونايتد ومناقشتها، ودعم مجلس الإدارة للبحث عن حلول.

ويشعر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي الجديد بالحماس لإشراك السير أليكس فيرغسون في إدارة الفريق بشكل رسمي بعدما كان منذ اعتزاله يساهم بالمشورة كأسطورة لمجلس الإدارة.

وسيكون تطوير مركز التدريب وملعب الفريق الشهير أولد ترافورد والعلاقة مع جماهير الفريق من القضايا المهمة التي يحتاج فيها مجلس الإدارة لرأي خلية التفكير.

كما ستكون مشاكل كرة القدم في النادي مطروحة على خلية التفكير والتي تضم مدير كرة القدم في النادي جون مورتوغ، ومن بين أولى المشاكل المطروحة قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل.

والتقى النجم البرتغالي خلال عودته لمانشستر يونايتد بالسير أليكس فيرغسون حين حضر للاجتماع بالإدارة وتحدث معه برفقة بريان روبسون، حيث يعتبر كريستيانو رونالدو المدرب الأسطورة مثل والده ويحترمه.

ودرب السير أليكس فرغيسون مانشستر يونايتد، من 1986 إلى 2013، حقق خلالها 38 لقبًا، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، و13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ اعتزال المدرب الأسطوري فشل مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجعت نتائج الفريق، ومر على الفريق 8 مدربين خلال 9 مواسم، وتعاقد هذا الموسم مع المدرب التاسع الهولندي إيريك تين هاغ.