جراحة في الركبة تحرم مانشستر سيتي من جهود إيمريك لابورت

أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن المدافع إيمريك لابورت خضع لجراحة في الركبة وقد يغيب حتى سبتمبر أيلول المقبل.

وغاب قلب الدفاع الإسباني المولود في فرنسا والبالغ عمره 28 عاما عن جولة خارجية لسيتي في الولايات المتحدة هذا الشهر تغلب خلالها الفريق على كلوب أمريكا وبايرن ميونيخ.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في مباراة درع المجتمع يوم السبت على ملعب كينج باور التابع لنادي ليستر سيتي: “ لابورت مصاب وخضع لجراحة. خاض المباريات الأخيرة في الموسم الماضي وهو يعاني من الإصابة وقدم مجهودا رائعا لكنه لم يستطع مواصلة اللعب مع كل هذا الألم“.

وأضاف: ”خضع لجراحة وحالته تتحسن حتى الآن. يجب أن نتوخى الحذر لأنها إصابة في الركبة. إذا سارت كل الأمور على ما يرام فإنه سيكون معنا في سبتمبر“.

وقال غوارديولا إن سيتي يسعى لشراء ظهير أيسر عقب رحيل أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بطل الدوري الممتاز يفاوض مارك كوكوريا لاعب برايتون.

وتابع غوارديولا ”لا يزال لاعبا في برايتون، لا أستطيع قول أي شيء آخر، لو كان الأمر ممكنا سنتعاقد معه، لو لم يحدث يستطيع جواو كانسيلو اللعب في هذا المركز وكذلك ناثان آكي. لم يسبق لي الشكوى من التشكيلة منذ موسمي الأول مع الفريق. ما يفعله المسؤولون يصب في مصلحة النادي وليس لمصلحتي“.

وتعاقد سيتي مع المهاجم إرلينغ هالاند ولاعب الوسط كالفن فيليبس والحارس شتيفان أورتيجا وقال غوارديولا إن هذا الثلاثي لن يستغرق وقتا طويلا للتأقلم والانسجام مع الفريق.

وأضاف: ”أدهشنا شتيفان في الكثير من الجوانب سواء في إحباط الفرص أو بناء الهجمات. كالفن يعرف الدوري الممتاز جيدا. الطريقة التي انسجما بها في المباريات القليلة التي خضناها كانت رائعة“.

ووجه غوارديولا الشكر لرحيم سترلينغ وشريكه في الهجوم جابرييل جيسوس بعد مغادرتهما سيتي للانضمام إلى تشيلسي وأرسنال.

وقال: ”لو حللنا ما حدث في السنوات الأخيرة سندرك أنه لولا هذا الثنائي المهم كانت الأمور ستصبح صعبة لما لهما من تأثير داخل وخارج الملعب“.

واختتم: ”تحدث هذه الأمور دائما في عالم كرة القدم. نتمنى لهما كل التوفيق“.