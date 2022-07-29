لقطع الطريق على ريال مدريد.. ليفربول يفكر في حسم صفقة بيلينغهام هذا الصيف

ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند هذا الصيف؛ لقطع الطريق أمام الأندية المنافسة صيف 2023.

وبحسب الصحيفة، فإن خطة ليفربول تقضي بحسم الصفقة هذا الصيف وترك اللاعب معارا لدى ناديه الألماني بروسيا دورتموند لغاية صيف 2023.

ويعتبر بيلينغهام (19 عاما) من أهم المواهب الإنجليزية حاليا ويرتبط اسمه بأندية كبيرة في أوروبا أبرزها الثنائي ريال مدريد وليفربول وهما الأقرب لضمه.

ويرفض بروسيا دورتموند بيع نجمه الشاب هذا الصيف، وتشير عدة تقارير إلى أنه أحد أهم أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات صيف 2023 ليكون خليفة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، كما ترغب أندية الدوري الإنجليزي في إعادته لإنجلترا، ومن بينها ليفربول.

وأكدت عدة تقارير إعلامية أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن نجمه الشاب بأقل من 120 مليون يورو صيف 2023، ولتجنب السباق مع الأندية القوية ذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يخطط لحسم الصفقة هذا الصيف؛ لأنه يعتقد أن الأمر سيصبح شبه مستحيل صيف 2023.

التحقيق مع جودي بيلينغهام بعد تصريحاته ضد حكم مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ https://t.co/Mcz83R8lDt pic.twitter.com/wrP95kMIQs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وطالب المدافع الإنجليزي غلين جونسون لاعب ليفربول السابق الفريق بضرورة حسم الصفقة هذا الصيف ودمج اللاعب في صفوف الفريق مبكرا، ورفض تركه معارا لبروسيا دورتموند.

وقال غلين جونسون لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ حول فكرة التعاقد مع اللاعب وتركه معارا لفريقه: ”عادة ما تقوم بعملية تعاقد مثل هذه مع اللاعبين الشباب إذا لم يكونوا جيدين بما يكفي للانضمام إلى فريقك“.

وأضاف: ”بيلينغهام يمكن أن يحسن فريق ليفربول الآن. أرى إيجابيات وسلبيات لهذا النوع من الصفقة، لأن بيلينغهام سيراقب ليفربول إن وقع للفريق دون أن يترك بروسيا دورتموند“.

ميرور: ليفربول ينوي التخلص من 5 لاعبين قبل التعاقد مع جود بيلينغهام https://t.co/VUiprHXwcW pic.twitter.com/ct15z0zS99 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 16, 2022

ودفع بروسيا دورتموند مبلغ 20 مليون يورو صيف 2020 للتعاقد مع جود بيلينغهام من فريق برمنغهام سيتي الإنجليزي، وشارك رفقة الفريق الألماني في 89 لقاء وسجل 11 هدفا، كما أصبح لاعبا أساسيا في منتخب إنجلترا في اللقاءات الأخيرة وشارك في 15 لقاء.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن بيلينغهام يمتد عقده مع بروسيا دورتموند حتى يونيو 2025، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ80 مليون يورو.

وسبق أن لعب بيلينغهام 44 مباراة مع الفريق الأول لبرمنغهام سيتي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 2.