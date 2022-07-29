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رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بتحديد سعره بعد تلقيه عرضا من نادٍ منافس
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 6:27 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 7:40 GMT

رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بتحديد سعره بعد تلقيه عرضا من نادٍ منافس

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير حصري، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حث مانشستر يونايتد على تحديد سعره حتى يتمكن من الموافقة على العرض الذي تقدم به

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المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حث مانشستر يونايتد على تحديد سعره حتى يتمكن من الموافقة على العرض الذي تقدم به أحد منافسي يونايتد.

وأجرى رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، في محاولة لحل مشكلة مستقبله، في ظل رغبته الرحيل عن ”أولد ترافورد“ والانتقال لنادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأخبر مينديز رؤساء مانشستر يونايتد أن لديه عرضًا مباشرًا، ولكن يجب على النادي تحديد سعر انتقاله حتى يتم حسم الصفقة، بينما رفض النادي ذلك وقالوا إنهم لن يتركوا رونالدو يرحل.

كما رفض مانشستر يونايتد اقتراح إطلاق سراحه قبل عام من نهاية عقده في صفقة انتقال مجانية بسبب ما وُصف بأن ”ولاءه“ للنادي.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك العقد لمدة 12 شهرًا أخرى.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون في افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز على بعد تسعة أيام فقط، ما وصل بالطرفين إلى طريق مسدود في ظل ضيق الوقت.

وقال آندي ميتن، محرر موقع United We Stand، لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، إنه في استطلاع رأي المشجعين، يريد 91% من المشجعين أن يتخلص النادي من رونالدو الآن.

وغاب الدولي البرتغالي البالغ عمره 37 عاما عن جولة النادي قبل الموسم في تايلاند وأستراليا ”لأسباب عائلية“، لكنه عاد إلى التدريبات دون المشاركة في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة ضد ريكسهام في كارينغتون (المقر التدريبي للفريق) يوم الأربعاء.

ويبدو أيضًا أنه من غير المحتمل أن يشارك في المباريات الودية الأسبوع المقبل، حيث أرسل النادي فريقًا قويًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في أوسلو يوم الجمعة لا يضم رونالدو.

وفي فريق ثان سيلعب بعد ذلك مع رايو فاليكانو في أولد ترافورد يوم الأحد، فيما ستكون أول مباراة للمدرب الجديد إريك تين هاغ على مسرح الأحلام.

وكان رونالدو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا، لكن النادي احتل المركز السادس برصيد 58 نقطة، وهو أقل عدد له على الإطلاق في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي غضون ذلك، يستقطب قلب دفاع الشياطين الحمر إيريك بايلي اهتمام ميلان وروما، حيث سقط نجم كوت ديفوار من قائمة اهتمام تن هاغ بعد وصول ليساندرو مارتينيز مقابل 48.3 مليون جنيه إسترليني من أياكس أمستردام الهولندي.

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