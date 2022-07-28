مانشستر سيتي يحقق أعلى إيرادات في تاريخ ناد إنجليزي من بيع اللاعبين

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي حقق أعلى رقم إيرادات من بيع لاعبين في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أنها ما زالت مفتوحة حتى نهاية شهر آب / أغسطس المقبل.

وتخلى مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا عن 10 لاعبين وتعاقد مع 4 لاعبين، وأكد أن الفريق سيبقى قويا رغم عدد المغادرين وجمع مِن بيع لاعبيه 174 مليون جنيه إسترليني وهو رقم لم يحققه سابقا.

ورغم بيع عدد مهم من لاعبيه أكدت ”ذا صن“ أن مانشستر سيتي يبقى المرشح القوي للفوز بكل الألقاب والفريق الذي من الصعب هزيمته هذا الموسم.

وباع مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ لتشيلسي مقابل 47،5 مليون جنيه إسترليني، والبرازيلي غابرييل خيسوس والأوكراني ألكسندر زينشينكو لأرسنال مقابل 45 مليون جنيه إسترليني و 32 مليون جنيه إسترليني على التوالي، وهم الثلاثي الأعلى إيرادات للفريق في سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك قام بأكبر عملية تنظيف في لائحة فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يقلص أو يؤثر على قوة الفريق.

لوكاس باكيتا نجم ليون على رادار مانشستر سيتي https://t.co/6D7yG4dLlp pic.twitter.com/fBoaZg74ZD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

وباع مانشستر سيتي في كانون الثاني/ يناير الماضي الإسباني فيران توريس لبرشلونة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني ليحقق الفريق في مجموع السنة الحالية رقما قياسيا في إيرادات بيع لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة بمجموع 229 مليون جنيه إسترليني وكان الرقم القياسي السابق في حوزة تشيلسي وحققه سنة 2017.

وما زالت عملية التنظيف مستمرة في مانشستر سيتي وبإمكانه جلب المزيد من الأموال للفريق حيث يهتم فريق باير ليفركوزن الألماني بالجناح الشاب الإنجليزي صموئيل إيدوزي الذي تقدر قيمته بـ10 ملايين جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي سيحتفظ باللقب.. كلوب يتوقع صراعا قويا على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي https://t.co/AcLBXv3UjF pic.twitter.com/nZmIJKg3oF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

كما يهتم نوتنغهام فوريست بالإيفواري كابوري بصفقة قد تتجاوز 8 ملايين جنيه إسترليني، وقد يحصل الفريق على مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني في حال نجاح نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع جاك هاريسون لاعبه السابق الذي باعه لفريق ليدز يونايتد ويحتفظ بنسبة من بيعه في المستقبل.

وتعاقد مانشستر سيتي في السوق الصيفي الحالي مع إيرلينغ هالاند، واستعاد جوليان ألفاريز الذي أعير إلى ريفر بليت فور شرائه من النادي الأرجنتيني، وضم إينزو ماريسكا، وكالفين فيليبس، وستيفان أورتيجا، في حين رحل عنه فرناندينهو، ورحيم سترلينغ، وغابرييل جيسوس.