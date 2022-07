لمراقبة البيانات العاطفية والحيوية.. منح جماهير مانشستر سيتي أوشحة عالية التقنية

سيحظى مشجعو مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأحدث التقنيات القابلة للارتداء، الموسم المقبل، حيث سيتم تحديث وشاح كرة القدم المتواضع بوضع مستشعر حيوي مدمج في قماشه لمراقبة البيانات العاطفية والحيوية، وبيانات الحركة الخاصة بأفراد الجماهير.

وباستخدام مستشعر إيموتيبيت الحيوي الذي يوضع بشكل خفي على الرقبة، يلتقط ”الوشاح المتصل إلكترونيًا“ الإشارات الحيوية للجسم طوال المباراة.

كما يسجل مجموعة من القياسات الحيوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، والاستجابات العاطفية، كما يقدم معلومات حول شعور المشجعين في اللحظات المختلفة.

وقال أشلي ماروساك، مدير التسويق الرياضي العالمي لشركة سيسكو والذي ساعد في تطوير المنتج: ”خلال عملنا مع سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، بحثنا باستمرار عن طرق لربط المشجعين بالرياضة التي يحبونها، عند مستويات أخرى.

”‬الوشاح المتصل إلكترونيًا هو مشروع مثير بالنسبة لنا وسنقوم بتجربته معا، حيث نسعى نحو فهم أفضل وقياس الصعود والهبوط في قاعدة المعجبين بكرة القدم، وكيف تؤثر اللعبة على المشجعين ليس فقط عاطفيًا، ولكن جسديًا أيضًا“.

Matchday can be a 🎢 of emotions for #ManCity fans!

The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before 🙌

Find out more 👇

— Manchester City (@ManCity) July 27, 2022