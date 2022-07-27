لوكاس باكيتا نجم ليون على رادار مانشستر سيتي

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وضع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي ضمن أولوياته في حال رحيل البرتغالي برناردو سيلفا.

ويفكر سيتي في باكيتا في حال رحيل سيلفا الذي يرغب في الانتقال إلى ناد آخر، لذلك لا يزال انتقال صانع الألعاب البرازيلي إلى إنجلترا بعيدًا عن الاكتمال.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن السؤال الذي يطرحه الجميع في أولمبيك ليون هو ما إذا كان سيتم بيع لوكاس باكيتا هذا الصيف.

ومن الواضح أن الاتجاه مواتٍ للرحيل، حيث وافق أولمبيك ليون على التخلي عن اللاعب البرازيلي الذي وافق هو نفسه على المغادرة.

لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يريد الذهاب إلى أي مكان، ولن يقبل النادي أي ثمن، إذ يحلم جان ميشيل أولاس رئيس النادي أيضًا بتحطيم الرقم القياسي للنادي في بيع اللاعبين والذي يحتفظ به تانغي ندومبيلي الذي انتهى إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو قبل ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى، حصل آرسنال على دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع باكيتا في ظل سعي النادي الفرنسي لتقليص حجم فريقه هذا الصيف.

وحدد نادي شمال لندن، بقيادة إيدو وميكيل أرتيتا، باكيتا كهدف هذا الصيف حيث يتطلعون إلى البناء على النجاح الذي تحقق الموسم الماضي.

وتألق باكيتا مع ليون الموسم الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ست تمريرات أخرى.

وأعلن مانشستر سيتي مطلع الشهر الحالي تعاقده مع كالفن فيليبس لاعب وسط منتخب إنجلترا من ليدز يونايتد لمدة ست سنوات، وذلك بعد تعاقده مع الدولي النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

في المقابل، رحل رحيم سترلينغ إلى تشيلسي، وكذلك انتقل الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى آرسنال في تعاقد طويل الأمد، بينما وقّع الدولي الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي عقدا جديدا مع النادي مع استاد الاتحاد حتى عام 2027.

ويستهل سيتي، الذي سيواجه ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع يوم السبت المقبل، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة وست هام يونايتد في السابع من أغسطس/آب المقبل.