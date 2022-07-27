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رياضة

أوليفر كان يكشف ماذا دار في اجتماع بايرن ميونخ لمناقشة إمكانية ضم كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 7:41 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 9:05 GMT

أوليفر كان يكشف ماذا دار في اجتماع بايرن ميونخ لمناقشة إمكانية ضم كريستيانو رونالدو

اعترف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ الألماني، بأن إدارة ناديه ناقشت مسألة إمكانية ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعترف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ الألماني، بأن إدارة ناديه ناقشت مسألة إمكانية ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي، وأيضا هاري كين، مهاجم توتنهام.

وارتبط بايرن ميونخ بمفاوضات مع رونالدو، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، كما ارتبط العملاق البافاري باهتمامه بهاري كين.

وقال أوليفر كان في تصريحاته لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”لقد ناقشنا موضوع كريستيانو رونالدو داخليًا، وإلا فلن نقوم بعملنا بشكل صحيح، أنا شخصيًا أعتبره أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين عاشوا على هذا الكوكب“.

وأضاف: ”ثم توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه رغم تقديرنا لكريستيانو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي“.

وفي ما يتعلق بهاري كين، شدد كان: ”هاري كين مهاجم رائع ولكنه متعاقد مع توتنهام“.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد أكدت مجددا لكريستيانو رونالدو تمسكهم ببقائه وعدم الموافقة على طلبه بالرحيل خلال الصيف الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا تايمز“ الإنجليزية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، فإن مسؤولي يونايتد أكدوا لرونالدو خلال الاجتماع أنه لن يرحل عن صفوف الفريق.

وشهد أمس حضور رونالدو لمانشستر لأول مرة الصيف الجاري بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع إلى جانب رونالدو وكيل أعماله خورخي مينديز، بالإضافة للمدرب التاريخي للنادي السير أليكس فيرغسون.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع ثلاثة أخرى.

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