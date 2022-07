أوليفر كان يكشف ماذا دار في اجتماع بايرن ميونخ لمناقشة إمكانية ضم كريستيانو رونالدو

اعترف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ الألماني، بأن إدارة ناديه ناقشت مسألة إمكانية ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي، وأيضا هاري كين، مهاجم توتنهام.

وارتبط بايرن ميونخ بمفاوضات مع رونالدو، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، كما ارتبط العملاق البافاري باهتمامه بهاري كين.

وقال أوليفر كان في تصريحاته لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”لقد ناقشنا موضوع كريستيانو رونالدو داخليًا، وإلا فلن نقوم بعملنا بشكل صحيح، أنا شخصيًا أعتبره أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين عاشوا على هذا الكوكب“.

Bayern director Kahn tells Bild: “We discussed about Cristiano Ronaldo internally – I consider him one of greatest footballers ever” 🚨 #FCBayern

“Then we came to conclusion that, despite appreciation for Cristiano, he would not fit into our philosophy in the current situation”. pic.twitter.com/JuBTUdUnsS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022