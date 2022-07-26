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رياضة

إريكسن: الحديث مع تين هاغ أقنعني بالانضمام إلى مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 20:32 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 21:10 GMT

إريكسن: الحديث مع تين هاغ أقنعني بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد، إن رؤية المدرب إريك تين هاغ لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعبت دورا كبيرا في إقناعه

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المصدر: رويترز

قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد، إن رؤية المدرب إريك تين هاغ لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعبت دورا كبيرا في إقناعه بالانضمام للنادي في صفقة مجانية الشهر الماضي.

واتخذ إريكسن، الذي احتاج إلى علاج أنقذه من الموت على أرض الملعب العام الماضي عندما أصيب بنوبة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في يونيو، الخطوة بعد عودته إلى اللعب مع برنتفورد في يناير كانون الثاني الماضي.

وكان إريكسن قد تدرب في وقت سابق مع الفريق الثاني لفريق تين هاغ السابق أياكس أمستردام لاستعادة لياقته البدنية، وقال إن التحدث مع المدرب الهولندي ساعده على اتخاذ قراره.

وقال إريكسن في مقابلة مع موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت ”أنا رجل يريد لعب كرة القدم وأعتقد مع فكرة قدوم المدرب والأفكار التي لديه ومع محادثاتي معه، يمكنني أن أرى نفسي ألعب في مانشستر.

”في الوقت نفسه، إنه ناد كبير – إن لم يكن الأكبر. إذا نطقت اسمه في أي مكان، فإنهم يعرفون من أين أتوا ويعرفون من أين أتى السكان المحليون. النادي يملك تاريخا كبيرا ومن الجميل أن تكون جزءا في شيء بهذه الضخامة في التاريخ“.

وقال إريكسن إنه يأمل أن يتناسب أسلوب لعبه الهجومي مع أفكار المدرب.

وتمتع يونايتد بفترة استعداد قوية للموسم الجديد تحت قيادة تين هاغ ويبدأ مشواره الجديد على أرضه ضد برايتون في السابع من أغسطس آب المقبل.

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