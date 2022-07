إريكسن: الحديث مع تين هاغ أقنعني بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد، إن رؤية المدرب إريك تين هاغ لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعبت دورا كبيرا في إقناعه بالانضمام للنادي في صفقة مجانية الشهر الماضي.

واتخذ إريكسن، الذي احتاج إلى علاج أنقذه من الموت على أرض الملعب العام الماضي عندما أصيب بنوبة قلبية في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في يونيو، الخطوة بعد عودته إلى اللعب مع برنتفورد في يناير كانون الثاني الماضي.

وكان إريكسن قد تدرب في وقت سابق مع الفريق الثاني لفريق تين هاغ السابق أياكس أمستردام لاستعادة لياقته البدنية، وقال إن التحدث مع المدرب الهولندي ساعده على اتخاذ قراره.

