رئيس أتلتيكو مدريد: لا أعرف من اخترع قصة قدوم كريستيانو رونالدو

نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، التقارير التي ربطت ناديه بقرب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير قالت إنه سيتوجب على أتليتكو مدريد بيع الفرنسي أنطوان غريزمان أولًا لإفساح المجال لمحاولة ضم رونالدو.

ولكن إنريكي سيريزو قال في تصريحات للبرنامج الإسباني ”El Partidazo de COPE“: ”لا أعرف من اخترع قصة قدوم كريستيانو رونالدو، لأنه من المستحيل عمليًا أن يأتي إلى أتلتيكو مدريد“.

Atletico Madrid president Enrique Cerezo: “I don’t know who invented this story about Cristiano Ronaldo to Atletico Madrid. It’s definitely not true”. 🚨⚪️🔴 #Atleti “It’s practically impossible for him to come to Atletico de Madrid”, tells @partidazocope. pic.twitter.com/gYJLPek4pC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

ولم يكن صاحب الـ37 عامًا جزءًا من المعسكر التدريبي لفريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ، في أستراليا وتايلاند.

وعاد رونالدو، اليوم الثلاثاء، إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد من أجل مناقشة مستقبله مع مسؤولي النادي، في ظل إصراره على الرحيل، بينما لا ترغب الإدارة في الاستغناء عنه.

وذكر البرنامج الإسباني، أن وكيل رونالدو، خورخي مينديز توجه بطلب جديد إلى مانشستر يونايتد بشأن مستقبل اللاعب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن مينديز طالب بتجديد عقد كريستيانو رونالدو، ولكن مع السماح بانتقاله على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لرونالدو مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، مع وجود بند يتيح للإدارة التمديد لموسم آخر.

🔴 رونالدو وصل إلى مقر التدريبات الساعة 11:30 صباحا ثم غادر في الساعة 4:45 مساء من الباب الخلفي. 🔴 ايان ويتويل الصحفي بالتليغراف قال أن المفاوضات بين رونالدو و مانشستر وصلت إلى طريق مسدود. 🔴 البرتغالي أعلن نيته في المغادرة .. والنادي مصر على أن اللاعب ليس لبيع. pic.twitter.com/X1SWpjBPJ2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2022

وقالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول من المفاوضات انتهى إلى طريق مسدود، ولا يزال يعتقد أن المهاجم البرتغالي مُصر على رغبته بترك النادي.

ولكن، ردًا على ذلك، كان يونايتد مُصرًا بنفس القدر على موقفه بعدم التراجع عن بقاء اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يشكل جزءًا من خطط الفريق الأول للمدير الفني الهولندي إريك تن هاغ في الموسم المقبل.

ولم يعلق النادي، بحجة السرية، على طبيعة المحادثات، لكن بعد اليوم الأول من المفاوضات، أكد يونايتد أن موقفه لم يتغير وأن رونالدو ليس للبيع.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا، وصنع 3 أخرى.