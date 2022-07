رئيس أتلتيكو مدريد: لا أعرف من اخترع قصة قدوم كريستيانو رونالدو

نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، التقارير التي ربطت ناديه بقرب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير قالت إنه سيتوجب على أتليتكو مدريد بيع الفرنسي أنطوان غريزمان أولًا لإفساح المجال لمحاولة ضم رونالدو.

ولكن إنريكي سيريزو قال في تصريحات للبرنامج الإسباني ”El Partidazo de COPE“: ”لا أعرف من اخترع قصة قدوم كريستيانو رونالدو، لأنه من المستحيل عمليًا أن يأتي إلى أتلتيكو مدريد“.

