كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد يتمسكان بموقفهما رغم حضور فيرغسون

رفض مانشستر يونايتد التزحزح عن موقفه المتشدد والمتمثل بضرورة بقاء كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد بعد جولة أولى من المحادثات مع النجم البرتغالي الذي يصر أيضًا على رحيله.

وقالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول من المفاوضات انتهى إلى طريق مسدود، ولا يزال يعتقد أن المهاجم البرتغالي مُصر على رغبته بترك النادي.

ولكن، ردًا على ذلك، كان يونايتد مُصرًا بنفس القدر على موقفه بعدم التراجع عن بقاء اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يشكل جزءًا من خطط الفريق الأول للمدير الفني الهولندي إريك تن هاغ في الموسم المقبل.

وكان معلم رونالدو، وأول مدرب ليونايتد، السير أليكس فيرغسون حاضرًا في مركز تدريب كارينغتون، حيث أنهى اللاعب نفيه الاختياري، وعاد إلى ملعب التدريب، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس التنفيذي ليونايتد ريتشارد أرنولد حاضرًا أيضًا، في اجتماع تم الترتيب له مسبقًا مع اللاعب، لكن النادي لم يكشف عن مدى مشاركة فيرغسون أو أرنولد في المحادثات بين تن هاغ ورونالدو ووكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز.

ولم يعلق النادي، بحجة السرية، على طبيعة المحادثات، لكن بعد اليوم الأول من المفاوضات، أكد يونايتد أن موقفه لم يتغير وأن رونالدو ليس للبيع.

Cristiano Ronaldo still wants to leave Man United despite crunch talks 🚨 pic.twitter.com/Cz3t6Z0mGO

— MailOnline Sport (@MailSport) July 26, 2022