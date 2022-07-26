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رياضة

أليسون بريتين.. امرأة لرئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 13:49 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 15:00 GMT

أليسون بريتين.. امرأة لرئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ

ستتولى امرأة رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ عندما تشغل أليسون بريتين المنصب العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على

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المصدر: رويترز

ستتولى امرأة رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ عندما تشغل أليسون بريتين المنصب العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها، وفقا لبيان الرابطة اليوم الثلاثاء.

وتشغل بريتين منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (وايتبريد) المالكة لبريميير إن للفنادق، واختيرت مؤخرا لرئاسة مجموعة دونيلم. وستترك بريتين منصبها في (وايتبريد) في وقت مبكر من عام 2023.

وشغلت بريتين عددا من المناصب القيادية في مجال البنوك في بريطانيا.

وقالت بريتين: ”أنا مشجعة لكرة القدم منذ كنت طفلة، وأنا سعيدة جدا بكل تأكيد بتعييني لرئاسة الرابطة“.

وأضافت: ”سأحظى بامتياز حقيقي بأن يكون بوسعي المساعدة على وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع المشاركين في اللعبة لضمان الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل“.

وستشغل بريتين المنصب خلفا للرئيس المؤقت بيتر ماكورميك الذي تولى المسؤولية بعد استقالة جاري هوفمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، في أعقاب عملية استحواذ كونسورتيوم مدعوم من السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

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