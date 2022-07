أليسون بريتين.. امرأة لرئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ

ستتولى امرأة رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في التاريخ عندما تشغل أليسون بريتين المنصب العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها، وفقا لبيان الرابطة اليوم الثلاثاء.

وتشغل بريتين منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (وايتبريد) المالكة لبريميير إن للفنادق، واختيرت مؤخرا لرئاسة مجموعة دونيلم. وستترك بريتين منصبها في (وايتبريد) في وقت مبكر من عام 2023.

وشغلت بريتين عددا من المناصب القيادية في مجال البنوك في بريطانيا.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.

More: https://t.co/AwcPCRzban pic.twitter.com/9ypcHvRg3V

— Premier League (@premierleague) July 26, 2022